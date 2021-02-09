Ferrari зі снігу створили у Литві

Литовські ентузіасти суперкарів виліпили зі снігу копію Ferrari LaFerrari у масштабі 1:1.

Про це повідомляє портал Delfi. Доната та Ервінас Бугіене, що живуть у Паневезькому повіті, не очікували, що вони привернуть до себе таку увагу після того, як поділилися фотографіями Ferrari, що з'явилися у дворі.

Первначально автомобіль був білим з чорними акцентами delfi.lt

Як розповіла Доната, на створення незвичайної копії суперкара її чоловіка надихнула велика кількість вільного часу. "Чоловік вирішив стати володарем" справжнього "Ferrari. Оскільки тут немає карантину та замало активності, у нього, був цілий день", – розповідає Доната.

Завдяки ретельному опрацюванню кузова автомобіль зі снігу вийшов дуже натуралістичним delfi.lt

Завдяки ретельному опрацюванню кузова автомобіль зі снігу вийшов дуже натуралістичним. Крім форми, Ервінас пофарбував модель за допомогою екологічно нешкідливою фарби у традиційний для італійських суперкарів червоний колір, а чорним виділив решітку радіатора, дах та інші елементи конструкції.

Крім опрацювання форми, Ервінас пофарбував модель у традиційний для італійських суперкарів червоний колір delfi.lt

У машини чітко виділені колеса, передній спліттер, а також характерний задній бампер з вихлопними патрубками. Крім того, на капоті з'явилася фірмова емблема марки.

У машини чітко виділені колеса, передній спліттер, а також характерний задній бампер з вихлопними патрубками delfi.lt

Публікація фотографій у соціальних мережах викликала захоплення користувачів. За їх словами, дійсно можна подумати, що в Литві на снігу стоїть справжній Ferrari. Правда, після кількох снігових днів Ferrari "сховалася" під дуже товстим шаром снігу.

Нагадаємо, що Ferrari LaFerrari виготовлена тиражем всього 499 примірників, вартістю від $ 2,2 млн. Причому всі машини були розпродані ще до прем'єри новинки на автошоу у Женеві у березні 2013 року.

Купе LaFerrari виготовлений тиражем всього 499 примірників

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