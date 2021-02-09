Ferrari зі снігу створили у Литві

Литовські ентузіасти суперкарів виліпили зі снігу копію Ferrari LaFerrari у масштабі 1:1.

Про це повідомляє портал Delfi. Доната та Ервінас Бугіене, що живуть у Паневезькому повіті, не очікували, що вони привернуть до себе таку увагу після того, як поділилися фотографіями Ferrari, що з'явилися у дворі.

Як розповіла Доната, на створення незвичайної копії суперкара її чоловіка надихнула велика кількість вільного часу. "Чоловік вирішив стати володарем" справжнього "Ferrari. Оскільки тут немає карантину та замало активності, у нього, був цілий день", – розповідає Доната.

Завдяки ретельному опрацюванню кузова автомобіль зі снігу вийшов дуже натуралістичним. Крім форми, Ервінас пофарбував модель за допомогою екологічно нешкідливою фарби у традиційний для італійських суперкарів червоний колір, а чорним виділив решітку радіатора, дах та інші елементи конструкції.

У машини чітко виділені колеса, передній спліттер, а також характерний задній бампер з вихлопними патрубками. Крім того, на капоті з'явилася фірмова емблема марки.

Публікація фотографій у соціальних мережах викликала захоплення користувачів. За їх словами, дійсно можна подумати, що в Литві на снігу стоїть справжній Ferrari. Правда, після кількох снігових днів Ferrari "сховалася" під дуже товстим шаром снігу.

Нагадаємо, що Ferrari LaFerrari виготовлена тиражем всього 499 примірників, вартістю від $ 2,2 млн. Причому всі машини були розпродані ще до прем'єри новинки на автошоу у Женеві у березні 2013 року.

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