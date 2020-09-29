Дебютували абсолютно нові Logan і Sandero: фото та характеристики

Renault Group офіційно представила нове покоління своїх бюджетників – Logan і Sandero 2021. Поки автомобілі показані під маркою Dacia, пізніше вони повинні дебютувати і під брендом Renault.

У новому, третьому поколінні Dacia Logan / Sandero перейшли на модульну платформу CMF, яка лежить в основі останніх французьких компактних моделей, зокрема, Clio і Captur. За новою платформою стоїть, серед іншого, оновлена лінійка двигунів, а також розширений пакет систем безпеки і допомоги водієві.

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Габарити Logan 2021 і Sandero 2021

Перехід на нове шасі привів до збільшення розмірів всіх моделей сімейства Logan / Sandero. Довжина седана становить тепер 4396 мм (+50 мм), ширина – 1848 мм (+115 мм). Sandero додав в довжині 19 мм (до 4088 мм), а його позашляхова версія Stepway розтягнулася на 10 мм (до 4099 мм). Дорожній просвіт стандартного хетча становить 133 мм, як і в попередньому поколінні, а Stepway пропонує кліренс 174 мм. У випадку з Логаном кліренс становить 135 мм.

Зовнішній вигляд і салон Logan 2021, Sandero 2021

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Кардинально машини змінилися зовні і всередині. Екстер`єр моделей став більш динамічним завдяки переглянутому оформлення оптики, новим лініям даху та боковому склінню, а також скороченим заднім звисам. Інтер'єр виконаний в новому, мінімалістському стилі, у старших версій посеред передній панелі розташувався 8-дюймовий екран мультимедіа, що підтримує Apple CarPlay і Android Auto. А ось варіанти простіше отримали систему Media Control зі скромним 3,5-дюймовим TFT-дисплеєм. В цілому салон став більшим, так само як і обсяг багажника – у Logan він становить 528 літрів, у Sandero – 328 л.

Оснащення Logan 2021 і Sandero 2021

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Ще одне серйозне оновлення – за частиною активної і пасивної безпеки. Logan і Sandero 2021 вже в стандартній комплектації пропонують 6 подушок безпеки, при цьому моделі вперше отримали функцію екстреного гальмування. До комплексу систем активної безпеки також включено контроль сліпих зон, який працює на швидкостях від 30 до 140 км/год і призначений для попередження водія про небезпеку бічного зіткнення в транспортному потоці при зміні смуги руху. Крім того, опційно новинки отримали допомогу при паркуванні з датчиками і камерою заднього виду.

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Серед інших особливостей оснащення Logan і Sandero 2021 – світлодіодна оптика з Y-подібною графікою, електропідсилювач керма, скляний люк з електроприводом (для Sandero), електронне гальмо стоянки, система допомоги при старті на підйомі, підігрів передніх сидінь і клімат-контроль.

Мотори Logan 2021 і Sandero 2021

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Спочатку сімейство Logan / Sandero буде пропонуватися з 3 двигунами: у базових версій під капотом пропишеться 1,0-літровий 3-циліндровий атмосферний агрегат SCe на 65 к.с., зістикований із 5-ступіневою механічною коробкою передач. За цим двигуном слідує 1,0-літровий 3-циліндровий турбомотор TCe потужністю 90 к.с., який штатно агрегатується із 6-ступіневою механічною коробкою, а опційно – із безступінчатою трансмісією (варіатором, що прийшов на зміну "роботу"). Для топових варіантів пропонується новий двигун TCe ECO-G, що працює як на бензині, так і на зрідженому газі (LPG). В його основі – 1,0-літровий 3-циліндровий бензиновий двигун з наддувом, що розвиває 100 к.с. Мотор працює в парі із 6-ступіневою механічною коробкою передач.

Виробництво нових Logan і Sandero +2021 вже почалося, найближчим часом новинки відправляться до європейських дилерів.

Фото Logan 2021

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Logan 2021. Фото: Renault Group

Фото Sandero 2 021

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero 2021. Фото: Renault Group

Фото: Sandero Stepway 2 021

Dacia / Renault Sandero Stepway 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero Stepway 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero Stepway 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero Stepway 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero Stepway 2021. Фото: Renault Group

Dacia / Renault Sandero Stepway 2021. Фото: Renault Group

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