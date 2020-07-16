Дебютувала поліпшена Toyota Camry 2021: що в ній нового

Toyota Camry нинішнього покоління присутня на ринку лише три роки. Проте, японці вже викотили оновлену версію популярної моделі.

Нова Toyota Camry 2021 отримала злегка змінений дизайн (як по частині кузова, так і салону), а також розширений список устаткування. Важливе зауваження – поки модернізована Кемрі показана лише у варіанті для Америки.

Toyota Camry 2021. Фото: Toyota USA

Отже, зовні впізнати Camry 2021 можна за оновленою решіткою радіатора з горизонтальними смугами і переднім бампером нової форми (а ось його фішка у вигляді великого повітрозабірника збереглася). Схожі зміни отримав і заряджений варіант моделі з індексом TRD (за рахунок оновленого переду модель стала більш агресивною).

Toyota Camry 2021. Фото: Toyota USA

Toyota Camry 2021. Фото: Toyota USA

В інтер'єрі Toyota Camry 2021 – модернізована центральна консоль і новий дисплей мультимедіа. Діагональ останнього становить 7 або 9 дюймів в залежності від версії. Також опційно тепер доступний проекційний екран.

Toyota Camry 2021. Фото: Toyota USA

Ще одна важлива зміна – до оснащення Camry увійшов новий комплекс безпеки Toyota Safety Sense 2.5+. Він включає адаптивний круїз-контроль з плавним обгоном та помічником зміни смуги руху, а також поліпшені системи автоматичного гальмування (особливо в умовах слабкої видимості) та контролю розмітки.

Toyota Camry TRD 2021. Фото: Toyota USA

Мотори у седана ті самі: 2,5-літрова "четвірка" на 206 сил, 3,5-літровий V6 потужністю 305 сил, а також 218-сильна гібридна установка на основі молодшого мотора 2.5. Крім переднього, для моделі доступний також повний привід.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Toyota також представила кросовер під назвою Corolla.