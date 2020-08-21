Де вигідніше заправлятися? Інститут споживчих експертиз провів аналіз дизпалива в Україні

Столичний Інститут споживчих експертиз перевірив якість дизельного пального на 11 популярних українських АЗС.

Після кризового "карантинного" падіння, ціни на пальне на українських АЗС впевнено поповзли вгору. При цьому, що стосується дизельного пального, поки зберігається досить солідний розкид, що досягає 5 грн на літрі. А чи буде такий же різниця в якості палива? Розбиралися в питанні фахівці Інституту споживчих експертиз, які придбали найдорожчі й найдешевші зразки "важкого" палива на українських АЗС, і відправили їх на дослідження в лабораторію.

Після кризового "карантинного" падіння, ціни на пальне на українських АЗС впевнено поповзли вгору. Фото: newspress.co.uk

Тест-контроль

Ринок не стоїть на місці – і конкурентна боротьба призводить до сегментації. Слідом за преміум сегментом (ОККО, WOG), з'явилися дискаунтери (БРСМ-Нафта, Chipo, SunOil), а потім і супер-діскаунтери (Avantage, Marshall), що працюють на межі демпінгу. Крім того, з'являються мережі, орієнтовані під конкретну групу споживачів. Наприклад, всеукраїнська мережа Prime, що швидко зростає, пропонує преференції далекобійникам – для цього на АЗС мережі створюють паркінги з усіма вигодами для комфортного перебування, пропонують знижки та продають рідину AdBlue для нейтралізації вихлопу.

Цього разу експерти відібрали проби звичайного "євродизеля" в 11 мережах: WOG, Parallel, ANP, КLO, Prime, ОККО, AMIC, БРСМ-Нафта, SunOil, Chipo й Avantage. У лабораторії всі зразки пройшли перевірку по 5 параметрам: цетановий індекс, фракційний склад, температура спалаху в закритому тиглі, вміст сірки та щільність. Скажемо відразу, все випробовувані виявилися "літніми" зразками. Але і без сюрпризів не обійшлося.

Експерти відібрали проби звичайного "євродизеля" в 11 мережах: WOG, Parallel, ANP, КLO, Prime, ОККО, AMIC, БРСМ-Нафта, SunOil, Chipo і Avantage .. Фото: expertise.in.ua

Цетановий індекс

Насамперед фахівці підрахували цетановий індекс – цетанове число палива до застосування цетаноповишающіх присадок. Загальний принцип – чим більше, тим краще. На жаль, не всі учасники тесту уклалися в норматив. У пробі, придбаної на АЗС Avantage, цетановий індекс виявився менше нормативу майже на 5 одиниць. А найбільший запас продемонстрували зразки Prime – 52,6 одиниці, Parallel – по 52,5 одиниці, і КLO – 51,9 одиниці. На такому дизпаливі буде менше витрата палива і димність.

Фракційний склад

Фракційний склад дизельного палива має важливе значення для роботи двигуна. При збільшенні вмісту легких фракцій в дизельному паливі підвищується критичний тиск займання робочої суміші, з'являються стуки в циліндрах і розріджується картера масло. Занадто важкі фракції згорають в повному обсязі і збільшують відкладення нагару в камері згоряння. Також фракційний склад дизельного палива побічно характеризує його випаровуваність. Паливо з полегшеним фракційним складом легше випаровується.

Для автомобільних дизелів найбільш придатним є паливо, що складається з фракцій, що википають при температурах 200-360⁰С. Чим вже інтервал температур, в якому википає паливо, тим краще процес його згоряння у двигуні. За цим показником у всіх учасників не виявилося ніяких проблем, значення приблизно однакові. Найвужчі інтервали у "дизеля" Parallel і БРСМ-Нафта.

Спалах

Другий значимий показник – температура спалаху в закритому тиглі. Він характеризує температуру займання палива. У разі ДТП за участю автомобіля, заправленого паливом з малою температурою займання, безпека водія видається досить умовною.

Важливим показником оцінки якості дизпалива є температура спалаху. фото: bosch.com

Крім того, побічно цей показник може показати, не потрапляли чи в "солярку" сторонні компоненти. Кращі результати, – 65 градусів (при нормативі не нижче 55), у палива від Parallel і Prime. А ось у палива, придбаного в мережі Avantage значення було далеко нижче межі – 37⁰С.

Сірка

Нарешті, головний "екологічний" показник дизпалива – вміст сірки. Хоча продукти згоряння сірки боляче б'ють не тільки по навколишньому середовищу, а й по двигуну. Сірка "убивча" для нейтралізаторів і сажових фільтрів. Видалення її з палива досить важкий і дорогий процес. При концентрації в паливі сірки менше ніж 10 мг/кг "пробіг" нейтралізатора більше сотні тисяч кілометрів – не проблема. Наприклад, якщо буде 1000 мг/кг (ще 6-7 років тому це було нормою), він може перестати ефективно працювати після 10-15 заправок: сірка, взаємодіючи з дорогоцінними металами нейтралізатора, здатна швидко вивести його з ладу.

Великий вміст сірки в дизпаливі здатне швидко вивести дорогий нейтралізатор з ладу. фото: bmw.com

За українськими стандартами (аналогічним Євро 5), вмісту сірки в паливі допускається не більше ніж 10 мг/кг. Цього разу результати в цілому порадували, але не обійшлося без ложки дьогтю. За винятком одного зразка, всі спроби відповідали рівню Євро-5. Практично позбавленими шкідливої сірки виявилися зразки Parallel і Prime (5 мг/кг). Трохи не дотягнув до лідера зразок, придбаний на АЗС Chipo – 5,5 мг/кг. А ось в пробах дизеля від Avantage виявилося 216 мг/кг, що більш ніж в 20 разів перевищує норму.

Підсумки тестів

Картина дослідження виявилася неоднозначною. З одного боку, всього лише одна проба виявилася не кондиційної, що говорить про стабільність постачання і ретельному підході до логістики та вхідному контролю у серйозних мереж. Судячи з усього, ритейлери не горять бажанням нести репутаційні ризики та зв'язуватися з "лівим" пальним.

Оцінка якості дизельного пального. Фото: obozrevatel.com

З іншого боку – якість в "середніх" мережах зрівнялося і навіть випередило показники своїх візаві з преміального сегмента, а різниця в ціні у них поки залишається досить відчутною. Так чи потрібно платити більше? Втім, на це питання кожен власник авто вільний відповідати сам. А ось до "супер солодким" пропозиції на стелах автомобілістам по колишньому варто ставитися з великою обережністю.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповідав про результати досліджень українського автомобільного газу.

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