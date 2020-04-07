Де найдешевше та найдорожче продають електромобілі

Британський сайт CompareTheMarket, який спеціалізується на порівнянні цін на споживчі товари, склав досить цікавий рейтинг на тему електромобілів. У ньому він відобразив країни, в яких найдешевше продаються електромобілі.

У десятці таких в більшості своїй опинилися європейські держави. Воно і зрозуміло, чому: ці країни надають різні пільги на покупку електрокарів і має різноманітний ринок моделей, зокрема – бюджетних.

Tesla Model S insideevs.com

Найдешевшою країною для покупки електрокара виявилася Іспанія. За нею йде французька заморська територія Реюньон, Португалія та Польща. На п'ятому місці опинилася Японія – вона випередила Норвегію, США, Канаду, Францію та Ірландію.

Разом з цінами цей рейтинг виглядає наступним чином (ціни вказані в євро, включаючи Японію, Канаду і США):

Іспанія – € 25 900; Реюньон – € 26 000; Португалія – € 26 880; Польща – € 27 848; Японія – € 27 869; Норвегія – € 28 537; Сполучені Штати – € 28 712; Канада – € 28 949; Франція – € 29 400; Ірландія – € 29 890;

Разом з тим аналітики склали і список країн, де електромобіль обходиться найдорожче. Тут картина наступна – найдорожчим регіоном виявився Сінгапур, де встановлені величезні податки на покупку нових автомобілів. Далі йде Таїланд, за ним слідуЄ Аргентина, Тайвань і Малайзія. Також в списку затесалася пара європейських країн, представники "дорогої Скандинавії" – Фінляндія та Швеція.

Сінгапур – € 100 142; Таїланд – € 58 705; Аргентина – € 55 970; Тайвань – € 45,713; Малайзія – € 42 349; Ізраїль – € 41 533; Бразилія – € 41 418; Коста Ріка – € 38 616; Фінляндія – € 38 200; Швеція – € 37 477.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що британці влаштували масштабний тест 12 нових електромобілів. Їх мета полягала в тому, щоб з'ясувати запас ходу машин в реальних умовах.

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