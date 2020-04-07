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7 квітня • оновлено в 14:57
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Де найдешевше та найдорожче продають електромобілі

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Британський сайт CompareTheMarket, який спеціалізується на порівнянні цін на споживчі товари, склав досить цікавий рейтинг на тему електромобілів. У ньому він відобразив країни, в яких найдешевше продаються електромобілі.

У десятці таких в більшості своїй опинилися європейські держави. Воно і зрозуміло, чому: ці країни надають різні пільги на покупку електрокарів і має різноманітний ринок моделей, зокрема – бюджетних.

Tesla Model S

Tesla Model S

insideevs.com

Найдешевшою країною для покупки електрокара виявилася Іспанія. За нею йде французька заморська територія Реюньон, Португалія та Польща. На п'ятому місці опинилася Японія – вона випередила Норвегію, США, Канаду, Францію та Ірландію.

Разом з цінами цей рейтинг виглядає наступним чином (ціни вказані в євро, включаючи Японію, Канаду і США):

  1. Іспанія – € 25 900;

  2. Реюньон – € 26 000;

  3. Португалія – € 26 880;

  4. Польща – € 27 848;

  5. Японія – € 27 869;

  6. Норвегія – € 28 537;

  7. Сполучені Штати – € 28 712;

  8. Канада – € 28 949;

  9. Франція – € 29 400;

  10. Ірландія – € 29 890;

Разом з тим аналітики склали і список країн, де електромобіль обходиться найдорожче. Тут картина наступна – найдорожчим регіоном виявився Сінгапур, де встановлені величезні податки на покупку нових автомобілів. Далі йде Таїланд, за ним слідуЄ Аргентина, Тайвань і Малайзія. Також в списку затесалася пара європейських країн, представники "дорогої Скандинавії" – Фінляндія та Швеція.

  1. Сінгапур – € 100 142;

  2. Таїланд – € 58 705;

  3. Аргентина – € 55 970;

  4. Тайвань – € 45,713;

  5. Малайзія – € 42 349;

  6. Ізраїль – € 41 533;

  7. Бразилія – € 41 418;

  8. Коста Ріка – € 38 616;

  9. Фінляндія – € 38 200;

  10. Швеція – € 37 477.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що британці влаштували масштабний тест 12 нових електромобілів. Їх мета полягала в тому, щоб з'ясувати запас ходу машин в реальних умовах.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
нові авто електромобілі
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