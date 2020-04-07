Де найдешевше та найдорожче продають електромобілі

Британський сайт CompareTheMarket, який спеціалізується на порівнянні цін на споживчі товари, склав досить цікавий рейтинг на тему електромобілів. У ньому він відобразив країни, в яких найдешевше продаються електромобілі.
У десятці таких в більшості своїй опинилися європейські держави. Воно і зрозуміло, чому: ці країни надають різні пільги на покупку електрокарів і має різноманітний ринок моделей, зокрема – бюджетних.
Tesla Model S
insideevs.com
Найдешевшою країною для покупки електрокара виявилася Іспанія. За нею йде французька заморська територія Реюньон, Португалія та Польща. На п'ятому місці опинилася Японія – вона випередила Норвегію, США, Канаду, Францію та Ірландію.
Разом з цінами цей рейтинг виглядає наступним чином (ціни вказані в євро, включаючи Японію, Канаду і США):
Іспанія – € 25 900;
Реюньон – € 26 000;
Португалія – € 26 880;
Польща – € 27 848;
Японія – € 27 869;
Норвегія – € 28 537;
Сполучені Штати – € 28 712;
Канада – € 28 949;
Франція – € 29 400;
Ірландія – € 29 890;
Разом з тим аналітики склали і список країн, де електромобіль обходиться найдорожче. Тут картина наступна – найдорожчим регіоном виявився Сінгапур, де встановлені величезні податки на покупку нових автомобілів. Далі йде Таїланд, за ним слідуЄ Аргентина, Тайвань і Малайзія. Також в списку затесалася пара європейських країн, представники "дорогої Скандинавії" – Фінляндія та Швеція.
Сінгапур – € 100 142;
Таїланд – € 58 705;
Аргентина – € 55 970;
Тайвань – € 45,713;
Малайзія – € 42 349;
Ізраїль – € 41 533;
Бразилія – € 41 418;
Коста Ріка – € 38 616;
Фінляндія – € 38 200;
Швеція – € 37 477.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що британці влаштували масштабний тест 12 нових електромобілів. Їх мета полягала в тому, щоб з'ясувати запас ходу машин в реальних умовах.
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