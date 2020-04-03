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3 квітня • оновлено в 19:29
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Данина поваги: в дизайні нового Ford виявлений "британський" слід

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Все менше залишається часу до офіційного дебюту нового компактного SUV від Ford. Чергові фото демонструють, що натхнення дизайнери черпали в образі британського Land Rover.

2021 Ford Bronco Sport

2021 Ford Bronco Sport

carscoops.com

Судячи з чергової серії шпигунських фото Ford Bronco Sport, стилісти компанії надихалися відразу декількома моделями британського бренду, який в 2000-2008 роках входив до складу імперії Ford. На фото добре видно "двоярусний" дах і характерний нахил заднiй стійки.

2021 Ford Bronco Sport

2021 Ford Bronco Sport

carscoops.com

Land Rover Freelander II (2006-2014)

Land Rover Freelander II (2006-2014)

landrover.com

Land Rover Discovery 4 (2009-2016)

Land Rover Discovery 4 (2009-2016)

landrover.com

Покупцям нового кросовера запропонують два турбованих мотора – 3-циліндровий об'ємом 1,5 л і 2-літрову "четвірку". Офіційні характеристики не повідомляються, але з урахуванням того, що Bronco Sport розділить платформу з новим поколінням Ford Escape, то вони будуть розвивати потужність 180 л.с. (240 Нм) і 250 к.с. (373 Нм) відповідно.

2021 Ford Bronco Sport

2021 Ford Bronco Sport

carscoops.com

2021 Ford Bronco Sport

2021 Ford Bronco Sport

carscoops.com

Новинка буде доступна в п'яти варіантах: Base, Big Bend, Outer Banks, Badlands і First Edition. Причому всі вони отримають повнопривідну трансмісію.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ford готується до прийому замовлень на електричний кросовер Mustang Much-e.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США
Теги
новини авто позашляховик кросовер Ford Land Rover нові авто
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