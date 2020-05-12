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12 травня • оновлено в 15:38
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Далекобійник розчавив Ferrari свого шефа в помсту за звільнення

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Курйозний випадок стався днями у США. Працівник однієї з чиказьких фірм, яка займається вантажоперевезеннями, досить люто відреагував на своє звільнення. В помсту за це він знищив дорогий автомобіль свого шефа – Ferrari GTC4Lusso.

Історія почалася з того, що компанія прийняла на роботу далекобійника, але вже через чотири дні новоспечений співробітник посварився з шефом. За однією з версій, причиною конфлікту стало те, що американець не захотів проходити тест на наркотики, за іншою – йому не побажали видавати нову вантажівку. У підсумку все закінчилося звільненням, за яке співробітник фірми захотів помститися, незважаючи на те, що отримав компенсацію.

Ferrari під колесами вантажівки

Ferrari під колесами вантажівки

carscoops.com

Американець запитав у колишнього шефа, чи це його Ferrari припаркований біля входу в будівлю. Отримавши позитивну відповідь, далекобійник стрибнув у тягач Volvo і наїхав спортивний автомобіль вартістю 375 000 євро і "припечатав" його до стіни. Господар намагався його зупинити, ледь не потрапивши під вантажівку, але спроба була марною. Після події екс-бос викликав поліцію і розлюченого водія заарештували.

Ferrari під колесами вантажівки

Ferrari під колесами вантажівки

carscoops.com

Тепер далекобійнику окрім звільнення належить також впоратися з наслідками витівки – ремонт автомобіля, у якого майже повністю виявилася роздавленою передня частина, явно обійдеться йому у значну суму.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як у зовсім новій Тесла прямо на ходу відпало кермо.

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Автор
Віталій Сазонов
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