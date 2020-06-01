Далеко не поїдуть: названо найбільш ненадійні авто

Фахівці авторитетного ресурсу Consumer Reports, який вивчає якість споживчих товарів, склали список найбільш ненадійних автомобілів, заснований на відгуках власників.

Основною причиною поломок цих машин виявився ненадійний двигун, який вимагає серйозного ремонту в середньому до 170 000 км. Варто зазначити, що такий пробіг можна назвати задовільним для настільки технічно складного агрегату, як ДВЗ. Але з моторами-мільйонниками ця цифра, звісно, не зрівняється.

Експерти назвали найбільш ненадійні вживані машини з проблемними двигунами

Ford F-350 2008 ford.com

Також варто відзначити, що список складено на основі відгуків власників автомобілів у США. Крім безпосередньо проблем з двигуном, деякі моделі демонструють ненадійну роботу трансмісії.

Audi A4 2009 audi.com

В основному конкретні недуги характерні для автомобілів певного року виробництва, який вказано в дужках. Нерідко виробники доопрацьовують агрегати, щоб в подальшому автомобіль показував себе надійніше. Навпроти кожної моделі в списку вказано середній пробіг, після якого двигун вимагає капремонту.

Найбільш ненадійні автомобілі:

Audi A4 (2009-2010), 170-250 тис. км

Ford F-350 (2008), 170-250 тис. км

Chrysler PT Cruiser (2001), 164-214 тис. км

Mini Cooper (2008-2009), 196-208 тис. км

Chevrolet Equinox (GMC Terrain) (2010), 135-174 тис. км

Jeep Wrangler (2006), 240 тис. км

Cadillac SRX (2010), 210 тис. км

Acura MDX (2003), 305 тис. км

Buick Lucerne (2006), 187-230 тис. км

GMC Acadia (2010), 170-208 тис. км

Cadillac SRX 2010 cadillac.com

Chrysler PT Cruiser 2001 chrysler.com

GMC Acadia 2010 gmc.com

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