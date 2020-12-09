Daimler продав завод Smart британцям з Ineos Automotive

Німецький концерн Daimler AG продав свій завод із випуску електромобілів Smart британському хімічному концерну Ineos Group.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Британська компанія Ineos Automotive, що входить до складу великого хімічного концерну Ineos Group, придбала повний пакет акцій підприємства Smart France SAS і візьме на себе управління заводом в Амбаху найближчими тижнями. Виробництво електромобілів Smart EQ буде продовжено до кінця 2021 року.

Ineos Grenadier має рамну конструкцію, а під капотом очікується 3-літровий 6-циліндровий турбомотор BMW media.ineosgrenadier.com

Паралельно британці готуватиме підприємство до запуску в серійне виробництво рамного позашляховика Ineos Grenadier, про який ми вже не раз розповідали.

"Підприємство в Амбаху представило нам унікальну можливість, яку ми просто не могли ігнорувати: купити сучасне автомобільне виробництво з робочою силою світового класу, – коментує угоду сер Джим Реткліфф, керівник Ineos Automotive. – Це придбання знаменує собою нашу найважливішу віху в розвитку Grenadier. Поряд із вичерпною програмою випробувань, яку нині проходять прототипи позашляховика, ми тепер можемо розпочати в Амбаху підготовку до його виробництва в кінці наступного року".

Завод в Амбаху запустили 27 жовтня 1997 року. З його конвеєра зійшло понад 2,2 млн мікролітражок Smart media.ineosgrenadier.com

Завод в Амбаху запустили 27 жовтня 1997 року президент Франції Жак Ширак і канцлер Німеччини Гельмут Кол. А в 1998 році на підприємстві розпочався серійний випуск мікролітражки Smart Fortwo. За 22 роки було виготовлено понад 2,2 млн Smart, які в 2019 році стали оснащуватися тільки електроприводом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Ineos Automotive підписала угоду з Hyundai для створення електричної версії Grenadier на водневих паливних елементах, а Mercedes-Benz відсвяткував випуск 400-тисячного екземпляра позашляховика G-Class.