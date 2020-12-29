Daihatsu підготувала 5 концептів до віртуального автошоу в Токіо

До віртуального автошоу, що відкривається в Токіо 15 січня, компанія Daihatsu підготувала відразу 5 цікавих концепт-карів.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Перший із них отримав назву Hijet Truck Sportza Ver. Автомобіль побудовано на базі легкого комерційного пікапа Hijet. Його виконано у стилі гоночного боліда: лобове скло має мінімальні розміри, даху немає, а замість звичних сидінь встановили "ковші" з 6-точковими ременями безпеки.

Крім того, автомобіль отримав агресивний обвіс, вихлопні патрубки з боків і легкосплавні диски, пофарбовані в малиновий металік. У компанії поки не розкривають секрету щодо силового агрегату, який на серійному Hijet зазвичай являє собою пару з малокубового мотора потужністю близько 50 к.с. та 5-ступеневою "механікою".

Ще один двомісний родстер – Copen Spyder Ver – створено на базі популярної моделі Copen, яка у звичайному житті оснащується складним жорстким верхом. Концепт також позбувся повноцінного лобового скла, а на місці панелі складного верху встановили декоративний ковпак, що приховує дуги безпеки.

У реальному житті у Copen є спортивна версія Copen GR Sport. Вона оснащується легкосплавними дисками BBS, спортивним рульовим колесом Momo, спортивною підвіскою, а її 660-кубовий 3-циліндровий мотор розвиває значні для такого "малюка" 63 к.с.

Для тих, хто замість спортивних трас віддає перевагу бездоріжжю, у компанії Daihatsu пропонують концепт Taft Crossfield Ver. Назву цей автомобіль отримав зовсім не на честь 27-го американського президента Вільяма Тафта або лаку для волосся від компанії "Шварцкопф". Він являє собою абревіатуру від Tough & Almighty Fun Tool, що можна перекласти з англійської, як "крутий та всемогутній інструмент для веселощів".

Для отримання максимального задоволення від драйву автомобіль забезпечили захисними балками, лебідкою та буксирними гачками, збільшеним кліренсом, "зубастими" шинами, експедиційним багажником та додатковою світлодіодною панеллю над лобовим склом.

Якщо у вас немає бажання забратися туди, де ще не ступала нога людини, але хочеться усамітнитися на природі та помилуватися пейзажами або просто відпочити від суєти, то вам ідеально підійде Hijet Camper Ver.

Вантажівка з милим "личком" і світлодіодними фарами оснащена наметом замість вантажної платформи та великим багажником для доставки до місця відпочинку мангала, мішка з вугіллям і кількох діжок із пивом.

Ну і нарешті, ще одна новинка від Daihatsu – "м'язистий" Thor Premium Ver D-Sport. Цей двоколірний концепт, безсумнівно, викличе жвавий інтерес у любителів спортивного стилю. Автомобіль не тільки отримав аеродинамічний обвіс, занижену підвіску та антикрило на двері багажника, а й форсований до 100 к.с. мотор, що працює в парі з варіатором CVT.

Більше інформації про концептуальні новинки від Daihatsu стане відомо після онлайн-відкриття Токійського автосалону, яке заплановано на 15 січня.

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