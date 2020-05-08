Дах геть: Lamborghini презентувала новий суперкар

Італійська компанія Lamborghini закінчила планове оновлення сімейства Huracan.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

Тепер крім топових повнопривідних купе й родстера, а також монопривідного купе, в лінійці з'явився родстер із приводом на задню вісь.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

За основу для моделі взяли задньопривідне купе Huracan Evo RWD. Автомобіль оснащується 5,2-літровим атмосферним V10, показники якого збільшили з 580 к.с. і 540 Нм до 610 к.с. і 560 Нм.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

Завдяки цьому спайдер здатний розганятися до 100 км/год за 3,5 секунди (-0,1 с), а максимальна швидкість зросла з 319 до 324 км/год.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

Від свого повнопривідного родича новинка відрізняється елементами обвісу, а також 19-дюймовими дисками. Як опцію пропонується забезпечити спорткар 20-дюймовими дисками й карбоно-керамічними гальмами.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

М'який верх може підніматися й опускатися на швидкості до 50 км / год, а сама операція триває 17 секунд.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

Перші покупці отримають Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder влітку. Вартість новинки в Європі без урахування податків стартує з позначки 176 тисяч євро.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder lamborghini.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, японське ательє запропонувало обвiс, що перетворює Toyota RAV4 на Lamborghini Urus