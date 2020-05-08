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8 травня • оновлено в 13:28
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Дах геть: Lamborghini презентувала новий суперкар

1.5т
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Італійська компанія Lamborghini закінчила планове оновлення сімейства Huracan.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

Тепер крім топових повнопривідних купе й родстера, а також монопривідного купе, в лінійці з'явився родстер із приводом на задню вісь.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

За основу для моделі взяли задньопривідне купе Huracan Evo RWD. Автомобіль оснащується 5,2-літровим атмосферним V10, показники якого збільшили з 580 к.с. і 540 Нм до 610 к.с. і 560 Нм.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

Завдяки цьому спайдер здатний розганятися до 100 км/год за 3,5 секунди (-0,1 с), а максимальна швидкість зросла з 319 до 324 км/год.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

Від свого повнопривідного родича новинка відрізняється елементами обвісу, а також 19-дюймовими дисками. Як опцію пропонується забезпечити спорткар 20-дюймовими дисками й карбоно-керамічними гальмами.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

М'який верх може підніматися й опускатися на швидкості до 50 км / год, а сама операція триває 17 секунд.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

Перші покупці отримають Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder влітку. Вартість новинки в Європі без урахування податків стартує з позначки 176 тисяч євро.

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

2021 Lamborghini Huracan Evo RWD Spyder

lamborghini.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, японське ательє запропонувало обвiс, що перетворює Toyota RAV4 на Lamborghini Urus

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Італія
Теги
Lamborghini нові авто новини авто суперкар
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