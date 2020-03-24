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24 березня • оновлено в 15:36
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Daewoo Lanos за $ 350: "живе" авто, але купувати немає сенсу

2.6т
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За кордоном знаменитий Daewoo Lanos коштує на вторинному ринку набагато дешевше, ніж в Україні. Яскравий тому приклад – екземпляр, який зараз продають у США.

На американському страховому аукціоні IAA з'явилося оголошення про продаж Daewoo Lanos 2000 року, який оцінили у 350 доларів. Такі гроші просять за 3-дверний хетчбек в задовільному стані з 1,6-літровим мотором і пробігом 170 000 км. При цьому стані у машини задовільний: вона перебуває на ходу, в ДТП не була, але є помітні проблеми з ЛФП (місцями фарба помітно стерлася).

Daewoo Lanos за $350

Daewoo Lanos за $350

iaai.com

Для українців такий цінник виглядає дійсно привабливо: на вітчизняному ринку купити Ланос в схожому стані можна у кращому випадку за 2 тис. доларів. Однак замовляти цей автомобіль сенсу немає: з урахуванням доставки, розмитнення та інших платежів його вартість складе близько 5000 доларів.

Daewoo Lanos за $350

Daewoo Lanos за $350

iaai.com

Daewoo Lanos за $350

Daewoo Lanos за $350

iaai.com

Daewoo Lanos за $350

Daewoo Lanos за $350

iaai.com

А ось ті українці, які живуть в США і потребують дуже дешевого авто, можуть придивитися до цього Ланосу: за 350 доларів його пропонують за схемою Buy Now (тобто купи зараз, без торгів). Сам аукціон пройде 26 березня.

Daewoo Lanos за $350

Daewoo Lanos за $350

iaai.com

Daewoo Lanos за $350

Daewoo Lanos за $350

iaai.com

Daewoo Lanos за $350

Daewoo Lanos за $350

iaai.com

Daewoo Lanos за $350

Daewoo Lanos за $350

iaai.com

Daewoo Lanos за $350

Daewoo Lanos за $350

iaai.com

Відзначемо, що схожі Ланоси за аналогічні гроші продають і в Європі.

До речі, судячи з сухим листям в підкапотному просторі, останній раз автомобілем користувалися досить давно.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що найдешевший Ланос на ходу, який вдалося відшукати в Україні, коштував 1200 доларів. Проте, автомобіль потребує ремонту.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Daewoo Daewoo Lanos б/к автомобіль
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