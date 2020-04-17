Cybertruck відпочиває: болгарський дизайнер показав ефектний концепт

Якщо ви вважаєте, що транспортний засіб може врятувати від апокаліпсису, то Armortruck – це те, що вам потрібно.

Armortruck behance.net

Незвичайний проект броньовика майбутнього створив болгарський дизайнер Мілен Іванов, який працював з такими компаніями, як Vilner, Rimac і Dreamworks. Поки це тільки 3D-макет, правда, з дуже високим ступенем опрацювання та деталізації.

Armortruck behance.net

Armortruck behance.net

Armortruck behance.net

Armortruck behance.net

У передній частині капота Armortruck знаходяться чотири окремих світлодіодних фари, а внизу розташована велика світлодіодна панель. У центральній частині облицювання встановлені дві камери.

Armortruck behance.net

Armortruck behance.net

Armortruck має спеціальні шини для бездоріжжя з оригінальним малюнком, двері-крила і невеликі бічні вікна, приховані масивними кузовними панелями. Пневмопідвіска дозволить змінювати дорожній просвіт в залежності від дорожнього покриття.

Armortruck behance.net

В салоні, розрахованому на водія і трьох його супутників, використовується комбінована обробка зi шкіри та алькантари. Також дизайнер передбачив амбієнтне освітлення, кермо в стилі болідів F1 і велику інформаційно-розважальну систему з центральним сенсорним екраном.

Armortruck behance.net

Проект вже викликав великий інтерес у користувачів в мережі. Побажаємо талановитому дизайнеру, щоб Armortruck зацікавив виробники ексклюзивних броньовиків і позашляховиків, наприклад, латвійський Dartz, китайський IAT Design або білорусько-американський Rams Group.

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