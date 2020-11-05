Cyan Racing показав рестомод Volvo P1800 Cyan

Гоночне підрозділ компанії Volvo – Cyan Racing – представил рестомод Volvo P1800 Cyan.

Про це повідомляє прес-служба виробника. На створення автомобіля пішло багато тисяч годин копіткої праці, але результат перевершив всі очікування.

Volvo P1800 Cyan media.cyanracing.com

Раніше ми вже писали, що закамуфльований прототип сфотографували на дорозі в Швеції. Передбачалося, що автомобіль отримає електропривод. Але, на щастя, все виявилося зовсім не так.

Volvo P1800 Cyan media.cyanracing.com

Volvo P1800 Cyan забарвлений у фірмовий колір гоночної команди Cyan Racing. За основу було взято класичне купе P1800 60-років, але всі кузовні панелі і елементи шасі виконані заново з урахуванням розмірів і пропорцій оригіналу.

Volvo P1800 Cyan media.cyanracing.com

В салоні, також виконаному в стилі ретро, використане шкіряне оздоблення, встановлені каркас безпеки, кермо Momo і гоночні "ковші".

Volvo P1800 Cyan media.cyanracing.com

Volvo P1800 Cyan media.cyanracing.com

Під капотом машини встановили 2-літровий турбований 4-циліндровий бензиновий двигун. Аналогічний мотор використовувався на гоночному Volvo S60 TC1. Він розвиває потужність 420 к.с., а обертовий момент досягає 455 Нм. У парі з ним працює 5-ступінчаста "механіка", що відправляє всю міць мотора до задніх ведучих коліс.

Volvo P1800 Cyan media.cyanracing.com

Шасі для автомобіля було спроектовано заново з використання сучасних компонентів. Також автомобіль отримав сучасне рульове управління, передню двохважеля підвіску, регульовані гідравлічні амортизатори і незалежну задню підвіску.

Volvo P1800 Cyan media.cyanracing.com

Нагадаємо, що оригінальна купе Volvo P1800 представили в 1961 році. Стильний спорткар отримав світову популярність завдяки британському телесеріалу "Святий" з Роджером Муром у головній ролі.

Volvo P1800 Cyan media.cyanracing.com

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