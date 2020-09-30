Cupra почала виробництво нового спортивного кросовера

Іспанська компанія Cupra запустила в серійне виробництво компактний кросовер Formentor, створений виключно для нового бренду.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка очікується у європейських дилерів в жовтні цього року.

Компанія Cupra запустила в серійне виробництво компактний кросовер Formentor. Фото: seat-mediacenter.com

Компактний кросовер Cupra Formentor стане шостою моделлю, яка буде випускатися на заводі SEAT в іспанському Марторелле. Новинка є важливим елементом в стратегії розвитку молодого бренду, заснованого в 2018 році.

2021 Cupra Formentor. Фото: seat-mediacenter.com

2021 Cupra Formentor. Фото: seat-mediacenter.com

Для кросовера будуть запропонована широка гама силових агрегатів, в тому числі, гібридних. Найпотужніша бензинова версія отримає в своє розпорядження 310-сильний двигун TSI, а заряджає Formentor PHEV матиме в своєму арсеналі гібридний силовий агрегат потужністю 245 к.с. Еко-версія зможе долати на електротязі до 50 км.

2021 Cupra Formentor. Фото: seat-mediacenter.com

2021 Cupra Formentor. Фото: seat-mediacenter.com

Спочатку Cupra Formentor буде запропонована з 2-літровим 310 сильним бензиновим мотором. 400 Нм крутного моменту відправляються до всіх ведучих коліс через 7-ступінчасту робітізірованную коробку передач DSG.

2021 Cupra Formentor. Фото: seat-mediacenter.com

З таким арсеналом автомобіль здатний розганятися до першої "сотні" за 4,9 секунди, а максимальна швидкість досягає 250 км/год. За даними виробника, з циклу WLTP новинка витрачає 8,2-9,0 л/100 км.

Для перших серійних екземплярів передбачена особлива матове забарвлення Petrol Blue Matt, а вартість стартує з позначки 43953 євро.

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