Cupra Ateca отримала агресивний вигляд і 300-сильний мотор

Компанія SEAT минулого тижня презентувала оновлений кросовер Ateca, а тепер з'явилися офіційна інформація про спортивної версії під брендом Cupra.

2021 Cupra Ateca отримала власний дизайн і новий потужний мотор на 300 к.с. Зміни в зовнішності торкнулись світлотехніки, бамперів і облицювання радіатора. Для декортівних елементів замість хрому використовують чорне глянсове покриття.

2021 Cupra Ateca. Фото: seat-mediacenter.com

Від купеорбазного кросовера Formentor новинка успадкувала оригінальний дизайн решітки радіатора, крім того модель отримала агресивний передній бампер з великими повітрозабірниками, світлодіодні задні ліхтарі LED з динамічними індикаторами, а також ефектні 19-дюймові колісні диски з акцентами кольору міді.

2021 Cupra Ateca. Фото: seat-mediacenter.com

У салоні рестайлинговая Cupra Ateca отримала 10,25-дюймовий цифровий кокпіт, оновлену мультимедійну систему з новим інтерфейсом HMI і 9,2-дюймовим сенсорним екраном, а також нове рульове колесо з шкіряним оздбленням.

2021 Cupra Ateca. Фото: seat-mediacenter.com

В інтер'єрі використовуються нові матеріали, а також декоративні вставки і контрастна строчка мідного кольору.

2021 Cupra Ateca. Фото: seat-mediacenter.com

Під капотом Cupra Ateca розташовується 2-літровий 4-циліндровий бензиновий турбомотор TSI, який розвиває потужність 300 к.с. і видає "на гора" 400 Нм крутного моменту. У базову комплектацію також входять 7-ступінчаста роботизована коробка передач DSG і повнопривідна транссміссія 4Drive AWD. З таким арсеналом Cupra розганяється від 0 до 100 км/год за 4,9 секнуд, що на 0,3 с швидше попереднього покоління. Максимальна швидкість залишилася без змін – 247 км/год.

Система Launch Control і мехатронне шасі DCC входять в стандартну комплектацію, а настройки підсилювача керма і педалі акселлератор були переналаштовані для забезпечення більш точних реакцій. Також новинка отримала вихлопну систему Akrapovič, а в якості опції пропонуються вентильовані 18-дюймові гальмівні диски від Brembo.

2021 Cupra Ateca. Фото: seat-mediacenter.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія SEAT представила потужний гібридний хетчбек.