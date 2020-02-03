Cуперник Renault Duster: Volkswagen показав бюджетний кросовер

Компанія Volkswagen представила компактний кросовер VW Taigun, який складе конкуренцію в категорії B-SUV

Як стало відомо OBOZREVATEL, компанія Volkswagen поповнила сімейство кросоверів нової компактною моделлю на ім'я Taigun.

VW Taigun volkswagen.com

Нагадаємо, що ще в жовтні 2012 року Volkswagen показав концепт Taigun довжиною всього 3858 мм. Через 8 років це ім'я присвоїли субкомпактні кросоверу, виробництво якого налагодять в Індії. Автомобіль багато в чому уніфікований з глобальною моделлю T-Cross.

Концепт VW Taigun показали ще в 2012 році volkswagen.com

На відміну від концепту восьмирічної давності, довжину машини збільшили до 4,2 м, а колісна база досягає 2,65 м. Новинка побудована на базі більшої версії T-Cross, яка вже пропонується в Китаї і Бразилії.

VW T-Cross volkswagen.com

Дебют Taigun відбувся на автошоу Auto Expo 2020 на Нью Делі. Цікаво, що з урахуванням специфіки місцевих доріг кліренс кросовера досягає 205 мм, окрім того, підвіску підсилили, щоб вона максимально відповідала дорожніх умов країни.

VW Taigun побудований на платформі длиннобазной версії VW T-Cross volkswagen.com

Для автомобіля буде запропонований турбований 1,5-літровий бензиновий мотор потужністю 130 к.с. з функцією відключення пари циліндрів. За словами творців, з ним Taigun зможе розганятися до першої "сотні" за 9,9 секунд, а максимальна швидкість досягне 183 км/год. Крім того, покупці зможуть придбати менш потужну 115-сильну версію з літровим мотором TSI. А ось дизельних двигунів в гаммі Taigun не передбачено. Можливо, в якості альтернативи буде доступна модифікація з ГБО.

VW Taigun volkswagen.com

При сприятливому збігу обставин VW Taigun з'явиться в продажу в кінці нинішнього року. Всі версії будуть мати передній привід, 6-ступінчасту "механіку" або 7-ступеневу роботизовану КП DSG.

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