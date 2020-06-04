Cуд перевірить законність системи автофіксації порушень ПДР

Конституційний суд України отримав першу скаргу на систему автофіксації порушень ПДР, яка заробила буквально на днях. Заявити просить змінити систему штрафування, оскільки у своєму нинішньому вигляді вона суперечить конституції.

Відповідну заяву в суд подав громадянин Мартиросян Гагік Міграновіч, повідомляє видання "Сегодня".

Ініціатор скарги зажадав перевірити законність притягнення до відповідальності власника авто за порушення, зафіксовані в режимі автофіксації. Іншими словами, карати треба справжнього винуватця порушення ПДР – водія, а не господаря ТС.

"Сьогодні Перший сенат КСУ на закритій частині пленарного засідання продовжив розгляд справи за конституційною скаргою Мартиросяна Гагіка Міграновіча про відповідність Конституції України положень частини першої статті 14 (2) Кодексу України про адміністративні правопорушення", – повідомила керівниця управління комунікацій КСУ і міжнародного співробітництва Мар'яна Гайовска-Ковбасюк.

У ч. 1. Ст. 14 (2) КУпАП йдеться, що до відповідальності можна притягнути фізособу або керівника юрособи, на яких оформлений автомобіль, навіть якщо вони не керували ним під час вчинення порушення. Заявник стверджує, що ця норма не відповідає ч. 2 ст. 61 і ч. 3 ст. 62 Конституції України, оскільки дозволяє притягнути до адмінвідповідальності громадян, які не порушували закон.

Розгляд зазначеної справи перенесено на одне з наступних чергових засідань, але дата його проведення ще не відома.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в перший же день роботи системи автофіксації один з водіїв "придумав", як її обходити.