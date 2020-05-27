Citroen показав нову версію кросовера С3 Aircross

Бренд Citroen продовжує 4-річну історію співпраці з компанією Rip Curl і представляє нову версію кросовера C3 Aircross Rip Curl.

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl citroen.com

Компактний кросовер C3 Aircross завдяки своїй нетривіальною зовнішності і широким можливостям персоналізації знайшов безліч шанувальників. Цікаво, що близько 60% європейців вибрали модель в максимальній комплектації Shine, кожен четвертий замовив двобарвне забарвлення кузова, а кожен п'ятий – різноманітні пакети оздоблення Color Pack. Ще більше підкреслити індивідуальність пропонує новинка, створена у співпраці з брендом Rip Curl.

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl citroen.com

C3 Aircross Rip Curl розроблений на основі комплектації Shine. Стійки кузова отримали чорну глянсову обробку, а бампери прикрасили сріблясті захисні вставки. Для новинки пропонуються нові легкосплавні 16-дюймові колісні диски Matrix і двоколірне забарвлення кузова з чорним дахом. Особливий шарм моделі надає ексклюзивний декор Rip Curl Anodised Ocher Color, що включає кольорові окантовки фар, корпуси дзеркал і ковпачки на колісних дисках, а також декоративні наклейки у вигляді хвиль з логотипом Rip Curl на передніх крилах. Також для новинки будуть запропоновані чотири кольори кузова – Platinum Grey, Cumulus Grey, Perla Nera Black і Natural White.

В інтер'єрі використовується сіра тканина Terpa і оригінальний декор. Сидіння прикрашені кольоровими рядками і смужками. Оригінальні килимки з логотипами Rip Curl також мають яскраві піщано-жовті кольорові акценти. Крім того, автомобіль додатково оснащений центральним підлокітником.

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl citroen.com

У список опцій увійшли автоматичний клімат-контроль, датчик дощу та автоматичне включення склоочисників, мультимедійна система Citroen Connect Nav 3D з сенсорним 7-дюймовим дисплеєм, навігацією і голосовим управлінням. Вона підтримує технологію Mirror Screen, а також працює з додатками Android Auto і Apple Car Play.

Продажі C3 Aircross Rip Curl в Європі стартують цього літа, а в Україні автомобіль очікується восени.

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