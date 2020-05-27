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27 травня • оновлено в 16:11
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Citroen показав нову версію кросовера С3 Aircross

1.9т
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Бренд Citroen продовжує 4-річну історію співпраці з компанією Rip Curl і представляє нову версію кросовера C3 Aircross Rip Curl.

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl

citroen.com

Компактний кросовер C3 Aircross завдяки своїй нетривіальною зовнішності і широким можливостям персоналізації знайшов безліч шанувальників. Цікаво, що близько 60% європейців вибрали модель в максимальній комплектації Shine, кожен четвертий замовив двобарвне забарвлення кузова, а кожен п'ятий – різноманітні пакети оздоблення Color Pack. Ще більше підкреслити індивідуальність пропонує новинка, створена у співпраці з брендом Rip Curl.

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl

citroen.com

C3 Aircross Rip Curl розроблений на основі комплектації Shine. Стійки кузова отримали чорну глянсову обробку, а бампери прикрасили сріблясті захисні вставки. Для новинки пропонуються нові легкосплавні 16-дюймові колісні диски Matrix і двоколірне забарвлення кузова з чорним дахом. Особливий шарм моделі надає ексклюзивний декор Rip Curl Anodised Ocher Color, що включає кольорові окантовки фар, корпуси дзеркал і ковпачки на колісних дисках, а також декоративні наклейки у вигляді хвиль з логотипом Rip Curl на передніх крилах. Також для новинки будуть запропоновані чотири кольори кузова – Platinum Grey, Cumulus Grey, Perla Nera Black і Natural White.

В інтер'єрі використовується сіра тканина Terpa і оригінальний декор. Сидіння прикрашені кольоровими рядками і смужками. Оригінальні килимки з логотипами Rip Curl також мають яскраві піщано-жовті кольорові акценти. Крім того, автомобіль додатково оснащений центральним підлокітником.

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl

2021 Citroen C3 Aircross Rip Curl

citroen.com

У список опцій увійшли автоматичний клімат-контроль, датчик дощу та автоматичне включення склоочисників, мультимедійна система Citroen Connect Nav 3D з сенсорним 7-дюймовим дисплеєм, навігацією і голосовим управлінням. Вона підтримує технологію Mirror Screen, а також працює з додатками Android Auto і Apple Car Play.

Продажі C3 Aircross Rip Curl в Європі стартують цього літа, а в Україні автомобіль очікується восени.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Citroen презентувала електричну версію развозного фургона Jumpy.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Франція
Теги
кросовер авто Citroen тюнінг нові авто новини
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