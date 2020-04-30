Citroen показав ідеальне авто для українських доріг

Седан підвищеної прохідності Renault Logan Stepway (є і такий) отримав нового суперника – Citroen C3L. Отже, сегмент високих бюджетних седанів для поганих доріг зростає.

Новинка побудована на базі компактного кросовера Citroen C3-XR і використовує його техніку. У базовій версії модель отримала трициліндровий двигун об'ємом 1,2 л потужністю 116 к.с. Можливо, надалі в лінійці з'являться 1.2 на 136 к.с. та 1.6 на 117 к.с. – у бюджетного кросовера такі мотори є.

Новий Citroen C3L 2021 autohome.com.cn

Від свого донора новинка відрізняється кузовом, адже новий Сітроен C3L – це седан. Крім того, новинка приходить у сегмент, де вже є Рено Логан. C3L отримав збільшений до 180 мм дорожній просвіт і пластиковий обвіс з великими нефарбованими елементами, які додають брутальності. Але привід – тільки передній.

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Салон ще не показали, але він напевно дістанеться від C3-XR. Отже, ми побачимо стильний лаконічний дизайн в дусі сучасних автомобілів бренду, великий монітор інформаційно-розважальної системи та опціональне двокольорове забарвлення.

Новий Citroen C3L 2021 autohome.com.cn

Новий Citroen C3L 2021 autohome.com.cn

Новий Citroen C3L 2021 autohome.com.cn

Незважаючи на те, що ця ж платформа використана в основі Citroen C-Elysee і Peugeot 301, новинка поки не стане глобальною моделлю і, у всякому разі спочатку, буде доступна тільки в Китаї за орієнтовною стартовою ціною $ 13 000. Хоча на українських дорогах такий автомобіль точно став би в нагоді.

Салон Citroen C3-XR citroen.com

Renault Logan Stepway group.renault.com

Розкішний седан DS 9, про який OBOZREVATEL вже розповідав раніше, готується до виходу на ринок для суперництва з кращими моделями BMW, Jaguar і Mercedes.