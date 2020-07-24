Citroen показав гібридного суперника Toyota RAV4

На міжнародному автосалоні, що відкрився в китайському місті Ченду, Citroen спільно з компанією Dongfeng презентували гібридний (PHEV) кросовер Citroen Tianyi C5 Aircross New Energy.

Раніше ми вже розповідали про аналогічний гібриді, який буде пропонуватися європейським покупцям, але головна відмінність полягає в тому, що китайська версія моделі отримала повний привід.

Спочатку Tianyi PHEV буде доступний в двох ексклюзивних кольорах сірому і перламутрово-білому. На задніх дверях з'явилися шильдики PHEV і 4WD.

Citroen Tianyi C5 Aircross New Energy. фото: autohome.com.cn

У салоні можна виявити цифрову приладову панель з екраном на 12,3 дюйма, а також 8-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи, який буде постачати водію інформацію про роботу гібридної установки і стан акумулятора. На консолі з'явилася кнопка "B", яка дозволить більш ефективно використовувати кінетичну енергію.

Citroen Tianyi C5 Aircross New Energy. фото: autohome.com.cn

Автомобіль оснащений комплексною системою допомоги водієві ADAS 2.0, яка включає системи адаптивного круїз-контролю, підтримки в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків і активного гальмування в екстрених випадках та ін.

Citroen Tianyi C5 Aircross New Energy. фото: autohome.com.cn

У рух новинку призводить гібридна силова установка, що складається з 1,6-літрового турбованного ДВС, двох електромоторів і компактної літій-іонної батареї енергоємністю 13 кВтг. Сумарна потужність такої установки досягає 287 л.с., а максимальний крутний момент 520 Нм. Такж автомобіль оснащений 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач Aisin eANT 8 з підрульовими "пелюстками". Водій може вибирати між 4-ма режимами роботи силового агрегату: гібридном, повністю електричном, спортивном та повноприводном.

Citroen Tianyi C5 Aircross New Energy. фото: autohome.com.cn

В електричному режимі Tianyi PHEV приводиться в рух розташованим на задній осі електромотором, а запас ходу на електротязі складає 58 км. В Європі аналогічна гібридна установка використовується на повнопривідних Peugeot 3008 Hybrid і DS 7 Crossback E-Tense.

Citroen Tianyi C5 Aircross New Energy. фото: autohome.com.cn

Вартість гібридної новинки на китайському ринку стартує з позначки 234 700 юанів (близько $33,5 тис).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні дебютував компактний кросовер DS3 Crossback.