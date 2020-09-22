Citroen Jumper переробили в ретрофургон 50-х років

Італійська компанія Carrosserie Caselani представила власне бачення сімейства Citroen Jumper, дизайн якого виконаний в стилістиці Citroen Type H 50-х років.

Про це повідомляється на сайті виробника. Технічною основою для проекту кузовне ательє послужило популярне сімейство Citroen Jumper актуального покоління. А ось дизайн нагадує популярну модель Type H, яка випускалася з 1948 по 1981 рік і розійшлося по світу накладом понад 470 тисяч примірників.

Мікроавтобус Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

Розвізна фургон Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

Образ сучасної інкарнації Type H дизайнери Фабріоціо Каселані і Девід Обендорфер розробили 3 роки тому з нагоди 70-річчя знаменитої моделі, але реалізувати проект в "металі" вдалося лише в наші дні.

Як вже було сказано вище, в основі нового автомобіля лежить шасі Citroen Jumper. Компанія Carrosserie Caselani пропонує найрізноманітніші варіації комерційної моделі з урахуванням потреб замовника. Це може бути як шасі для монтажу спецоборудовнія, так і цельнометалевий фургон з подовженою базою і збільшеним дахом.

Пересувне кафе Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

Шасі Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

Вантажно-пасажирський фургон Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

Пересувне кафе Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

В процесі роботи над автомобілем сучасні елементи кузова, облицювання радіатора, бампера і світлотехніки замінюються стайлінг-китом від Carrosserie Caselani. В результаті вигляд Jumper радикально змінюється, стаючи схожим на класичний Type H.

Покупці зможуть вибрати як готовий автомобіль, так і надати свій, з подальшою модернізацією і забарвленням в колір базової моделі. У готовому вигляді автомобіль пропонується з дизельними моторами потужністю 140 або 165 к.с., а вартість починається з 26820 євро плюс ПДВ.

Евакуатор-транспортер Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

Кемпер Carrosserie Caselani Type H. Фото: en.typeh.eu

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