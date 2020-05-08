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8 травня • оновлено в 21:48
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Citroen готує спадкоємця моделі C5

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У 2018 році в компанії обіцяли презентувати спадкоємця среднеразмерного седана Citroen C5 в 2020 році.

Дизайн новинки повинен нагадувати екстравагантний концепткар CXperience Concept, представлений в 2016 році на автошоу в Парижі.

Концепт Citroen CXperience 2016 року

Концепт Citroen CXperience 2016 року

media.citroen.com

Час летить непомітно, але в новому 2020 року поки нихто не бачив спадкоємця C5. Однак, керівництво Citroen повідомило, що як і раніше планує запустити у виробництво середньорозмірну модель.

Citroen C5 другого покоління випускався з 2007 по 2017 рік

Citroen C5 другого покоління випускався з 2007 по 2017 рік

Концепт Citroen CXperience 2016 року

Концепт Citroen CXperience 2016 року

media.citroen.com

"Повірте, автомобіль існує і він дуже хороший, – коментує Лоуренс Хансен, один з топ-менеджерів Citroen. – Цей автомобіль дуже важливий для нас".

Концепт Citroen CXperience 2016 року

Концепт Citroen CXperience 2016 року

media.citroen.com

Останнє покоління Citroen C5 пропонувалося в двох варіантах кузова – седан і універсал, виробництво яких було припинено в 2017 році. Сегмент середньорозмірних седанів за останні роки втратив колишню популярність, а покупці віддають перевагу кроссоверам і SUV.

Концепт Citroen CXperience 2016 року

Концепт Citroen CXperience 2016 року

media.citroen.com

Продажі в Європі знизилися на 14% до рівня 403 922 авто. Навіть в Китаї, де седани зберігають свої позиції, компанія відзначила спад продажів. У 2019 було реалізовано всього 55 тисяч седанів марки, проти 114 тисяч роком раніше.

Концепт Citroen CXperience 2016 року

Концепт Citroen CXperience 2016 року

media.citroen.com

Отже, що ж ми знаємо з приводу бущуего спадкоємця моделі С5? Він буде побудований на платформі концерну PSA EMP2, як і модель Peugeot 508. Два роки тому Ксавьє Пежо говорив про те, що в компанії мають намір "перезавантажити" сегмент седанів, щоб "зробити їх такими ж сучасними і привабливими, як SUV". По крайней мере, з новим поколінням Peugeot 508 у компанії це вийшло. Що ж, залишилося трохи почекати.

Концепт Citroen CXperience 2016 року

Концепт Citroen CXperience 2016 року

media.citroen.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, концерн PSA готує новий представницький седан під брендом DS.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Франція
Теги
авто новини нові авто DS Peugeot Citroen
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