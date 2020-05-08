Citroen готує спадкоємця моделі C5

У 2018 році в компанії обіцяли презентувати спадкоємця среднеразмерного седана Citroen C5 в 2020 році.

Дизайн новинки повинен нагадувати екстравагантний концепткар CXperience Concept, представлений в 2016 році на автошоу в Парижі.

Концепт Citroen CXperience 2016 року media.citroen.com

Час летить непомітно, але в новому 2020 року поки нихто не бачив спадкоємця C5. Однак, керівництво Citroen повідомило, що як і раніше планує запустити у виробництво середньорозмірну модель.

Citroen C5 другого покоління випускався з 2007 по 2017 рік

Концепт Citroen CXperience 2016 року media.citroen.com

"Повірте, автомобіль існує і він дуже хороший, – коментує Лоуренс Хансен, один з топ-менеджерів Citroen. – Цей автомобіль дуже важливий для нас".

Концепт Citroen CXperience 2016 року media.citroen.com

Останнє покоління Citroen C5 пропонувалося в двох варіантах кузова – седан і універсал, виробництво яких було припинено в 2017 році. Сегмент середньорозмірних седанів за останні роки втратив колишню популярність, а покупці віддають перевагу кроссоверам і SUV.

Концепт Citroen CXperience 2016 року media.citroen.com

Продажі в Європі знизилися на 14% до рівня 403 922 авто. Навіть в Китаї, де седани зберігають свої позиції, компанія відзначила спад продажів. У 2019 було реалізовано всього 55 тисяч седанів марки, проти 114 тисяч роком раніше.

Концепт Citroen CXperience 2016 року media.citroen.com

Отже, що ж ми знаємо з приводу бущуего спадкоємця моделі С5? Він буде побудований на платформі концерну PSA EMP2, як і модель Peugeot 508. Два роки тому Ксавьє Пежо говорив про те, що в компанії мають намір "перезавантажити" сегмент седанів, щоб "зробити їх такими ж сучасними і привабливими, як SUV". По крайней мере, з новим поколінням Peugeot 508 у компанії це вийшло. Що ж, залишилося трохи почекати.

Концепт Citroen CXperience 2016 року media.citroen.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, концерн PSA готує новий представницький седан під брендом DS.

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