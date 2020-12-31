Cімейство Mercedes-Maybach в Україні поповнив розкішний позашляховик

В Україну прибув представницький Mercedes-Maybach GLS, який займе місце на вершині позашляхової гами бренду.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Mercedes-Maybach GLS – поєднує найновіші технологій, комфорт та розкіш.

Під капотом Mercedes-Maybach GLS 600 розташований спеціально розроблений для цієї моделі 4-літровий V8, що видає 558 к.с. та 730 Нм. Уся потужність розподіляється між обома осями за допомогою 9-ступінчастої автоматичної коробки передач 9G-Tronic. Повний привід 4Matic з функцією Torque-on-Demand прийде на допомогу у складних дорожніх умовах.

Інтегрований стартер-генератор дозволяє виконувати миттєві прискорення та сприяє зниженню витрати палива, а також викидів шкідливих речовин. Пневмопідвіска Airmatic з активними амортизаторами забезпечує комфорт руху та стійкість. Ексклюзивні багатоспицеві колісні диски діаметром 22 дюйми входять у базову комплектацію.

Максимальна швидкість становить 250 км/год, а від 0 до 100 км/год GLS розганяється за 4,9 с.

Mercedes-Maybach GLS 600 доступний у 5- та 4-місному варіантах салону. Мультиконтурні крісла оснащені масажем, обігрівом, охолодженням та можливістю управління з сенсорного планшета, розумна кліматична установка з пам’яттю, вбудованим ароматизатором та іонізатором повітря – лише декілька опцій з величезного списку стандартного оснащення новинки.

Вартість Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC в Україні стартує від 161 396 євро.

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