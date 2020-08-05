Диво автомобільної інженерної думки оцінили в $3,1 мільйони

Творець легендарного суперкара McLaren F1 представив своє нове дітище – купе T.50.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

У Великобританії відбулася довгоочікувана презентація амбітного проекту невтомного Гордона Мюррея. Суперкар Т.50 не тільки чудово виглядає, але і сповнений оригінальних конструкторських рішень.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Безсумнівно, це кращий приклад інженерного мистецтва, втілений в автомобілі XXI століття. Зокрема, Т.50 отримав елегантний обтічний кузов з карбону зі скляним дахом і двома повітрозабірниками, що відправляють потоки повітря до атмосферного V12.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Ззаду можна виявити масивний дифузор і подвійну турбіну, яка дозволяє знизити коефіцієнт опору повітрю на 12,5% і забезпечити "віртуальні" 50 к.с. до віддачі машини. Крім того, з її допомогою можна скоротити гальмівний шлях і радикально збільшити притискну силу в режимі Braking Mode.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Доповнюють картину об'ємні задні ліхтарі, а також ковані колісні диски – 19-дюймові спереду і 20-дюймові – ззаду, "взуті" в низькопрофільну гуму Michelin Pilot Sport 4 S.

Справитися з потужним суперкаром допоможуть також 6-поршневі гальмівні механізми спереду і і 4-поршневі – ззаду. Вони взаємодію з карбоно-керамічними дисками діаметром 370 і 340 мм відповідно.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Автомобіль отримав динамічний задній спойлер і активні панелі днища. Також водій може вибирати 1 з 6 режимів аеродинаміки: Auto, High Downforce, Streamline, Braking, Test і V-Max Boost. В останньому забезпечуються максимальні показники потужності – 700 к.с.

Як і McLaren F1, купе T.50 має тримісну компоновку салону, в якому по центру розташовується пілот боліда, а праворуч і ліворуч трохи глибше розташовані крісла пасажирів.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Праворуч від водія знаходиться невелика консоль, на якій розмістилися титановий важіль КП і мінімум кнопок для управління допоміжними функціями.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

На приладовій панелі центральне місце займає великий тахометр в оточенні двох цифрових дисплеїв. Замість звичних дзеркал в автомобілі використовуються камери, зображення з яких виводяться на невеликі екрани, розташовані по обидва боки торпеди.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Незважаючи на спортивну спрямованість, в салоні знайшлося місце для аудіосистеми з 10-у динаміками і мультимедійної системи з підтримкою Android Auto / Apple CarPlay.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

За словами Гордона Мюррея, кожен екземпляр T.50 можна буде додатково персоналізувати, а процес буде включати так звану "підгінним сесію", в рамках якої водійське крісло, карбоновий кермо і титанові педалі будуть налаштовані під унікальні антропометричні особливості клієнта.

Гордон Мюррей з посмішкою чеширского кота за кермом свого нового суперкара. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Автомобіль оснащений 3,9-літровим атмосферним. V12, створеним британською компанією Cosworth. Цей мотор розвиває потужність 663 к.с., а обертовий момент досягає 467 Нм. Він здатний розкручуватися до 12100 об / хв, а стрілка тахометра досягає червоної зони через всього 0,3 секунди! Двигун працює в парі з 6-ступінчаста "механіка". Для максимально швидкого прискорення перші п'ять передач мають дуже близькі передавальні числа, а шоста призначена для руху з "крейсерською" швидкістю.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Як і всі інші елементи конструкції T.50, коробка передач спроектована з урахуванням мінімально можливого ваги. В результаті алюмінієвий корпус має товщину всього 2,4 мм, а вага КП 80,5 кг.

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

В основі конструкції суперкара лежить карбоновий монокок, що забезпечує високу міцність і жорсткість на кручення. Вага всього кузова, включаючи монокок, становить менше 150 кг, а споряджена маса машини – 986 кг. Це приблизно на третину менше будь-якого іншого суперкара або родстера Mazda MX-5 (1062-1090 кг).

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

GMA T.50. Фото: gordonmurrayautomotive.com

Перші екземпляри T.50 стануть доступні в січні 2022 року. Всього буде виготовлено 100 купе вартістю від $ 3,1 млн без обліку податків.

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