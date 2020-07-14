Чотирьох молдаван зловили на крадіжці гравію з нової дороги

У Молдові, так само як і в Україні, є проблеми з якістю доріг. Але, схоже, не завжди в цьому винна влада і комунальники.

Зокрема, нещодавно в околицях села Чореску один з автомобілістів зняв на відео чотирьох молдаван, які крали гравійз дороги, яку щойно відремонтували. Відповідне відео опублікував YouTube-канал Echipa 902.

"Заповзятлива" бригада прибула на мікроавтобусі і грузила гравій в мішки за допомогою лопат, причому своїх апетитів вона відверто не соромилися. Також показово, що крадіжка відубалася у світлий час доби.

Чи спіймали злодюжок, невідомо. Можливо, на правоохоронці вже звернули увагу відеозапис і зайнялися їх пошуком.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що найдешевше авто в світі виявилося стійким до пошкоджень в аварії.