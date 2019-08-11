Чотири людини загинули в ДТП під Житомиром: подробиці страшної трагедії

В ніч з 10 на 11 серпня у місті Чуднові під Житомиром сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули четверо людей.

Аварія трапилася о 23:25 через зіткнення двох легкових автомобілів ВАЗ і "Пежо" на трасі Шепетівка-Чуднів-Бердичів. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіціі в Житомирській області.

За попередньою інформацією, 29-річний водій "Пежо", який був старшим оперуповноваженим управління карного розшуку ГУНП, не впорався з керуванням транспортним засобом і виїхав на смугу зустрічного руху.

Чотири людини загинули в ДТП під Житомиром УНІАН

В результаті від отриманих травм на місці події загинули водій і 55-річний пасажир ВАЗа. Водій "Пежо" і 53-річна пасажирка ВАЗ були госпіталізований у Чуднівську лікарню, проте врятувати їх життя не вдалося. Обидва померли у відділенні інтенсивної терапії вночі 11 серпня.

Новини Відома українська балерина загинула в ДТП під Полтавою

На місці події працювали оперативники. Розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися фото і відео жахливої ДТП в Дніпрі. В аварії постраждало 4 людини.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал