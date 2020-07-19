Чорна серія: Mercedes-AMG показав екстремальний варіант купе GT

Спортивне підрозділ Mercedes-AMG підготувало найпотужнішу за всю свою історію версію мотора V8, яким оснастили екстремальне купе GT Black Series.

Mercedes-AMG GT Black Series. фото: media.daimler.com

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Під капотом новинки розташувався новітній двигун AMG 4.0 V8 з двома турбінами і "сухим" картером. Він розвиває потужність 537 кВт (730 к.с.) при 6700-6900 об/хв, а максимальний обертовий момент досягає 800 Нм в широкому діапазоні від 2000 до 6000 об/хв. Двигун отримав власний заводський індекс, так як пережив серйозну модернізацію в порівнянні з базовим 4-літровим V8, відомим по інших моделях підрозділу з Аффальтербаха.

Mercedes-AMG GT Black Series. фото: media.daimler.com

В обох турбонагнітачем використовуються антифрикційні підшипники, а в порівнянні з аналогами вони отримали більші компресорні колеса, кожен з яких здатний доставляти до циліндрів 1100 кг повітря в годину. Для порівняння, у моделі AMG GT R продуктивність компресора 900 кг/год. Крім того, швидкість обертання виросла з 7000 до 7200 об/хв. А більший інтеркулер забезпечує кращий температурний баланс.

Mercedes-AMG GT Black Series. фото: media.daimler.com

Потужний мотор працює в парі з 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач AMG Speedshift DCT 7G, яку модернізували з урахуванням передачі більшої потужності.

Mercedes-AMG GT Black Series. фото: media.daimler.com

Для поліпшення аеродинаміки автомобіль отримав власний обвіс і численні елементи, що дозволяють збільшити притискну силу. Зовні Black Series виглядає практично як гоночний болід Mercedes-AMG GT3.

Mercedes-AMG GT Black Series. фото: media.daimler.com

Ззаду встановили "двоповерховий" спойлер, причому кут атаки кожного з крил можна налаштувати вручну, а верхнє крило забезпечили рухомий секцією з сервоприводом. Залежно від умов електроніка автоматично змінює кут атаки в діапазоні 20 градусів.

Mercedes-AMG GT Black Series. фото: media.daimler.com

Центральний повітрозабірник став більше, передній спліттер отримав два фіксованих положення, а за додаткові повітроводи в крилах допомагають відводити тепло від гальм. Улепластіковий капот забезпечили додатковими "зябрами" для кращого охолодження двигуна. В результаті притискну силу на швидкості 250 км/год вдалося збільшити в порівнянні з версією GT PRO з 100 до 400 кгс.

Mercedes-AMG GT Black Series. фото: media.daimler.com

Mercedes-AMG GT Black Series. фото: media.daimler.com

За рахунок збільшення карбонових деталей споряджену масу вдалося зменшити до 1540 кг (-35 кг). За доплату пропонується пакет AMG Track Package з полукаркасом безпеки, полегшеними вуглепластиковим "ковшами" з чотирьохточковими ременями і вогнегасником.

Mercedes-AMG GT Black Series. фото: media.daimler.com

Купе GT Black Series здатне розганятися до 100 км/год за 3,2 секунди, а другу "сотню" стрілка спідометра мине лише через 9 секунд після старту. Максимальна швидкість новинки досягає 325 км/год. Вартість новинки поки не оголошується, але можна припустити, що вона складе не менше 250 тисяч євро.

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