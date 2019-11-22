Чорна п'ятниця: які знижки на автомобілі пропонують виробники

Коли Чорна п'ятниця настане (в цьому році – 29 листопада), покупців в США буде не зупинити. Багато автомобільних брендів з цієї нагоди підготували привабливі ціни.

Як стало відомо OBOZREVATEL, знижки в США починаються задовго до Чорної п'ятниці як такої. Охочих заощадити може виявитися занадто багато, тому всі повинні встигнути скупитися.

FCA пропонує в США знижки для багатьох своїх брендів – це стосується і Jeep jeep.com

Багато дилерів на північноамериканському ринку підготували цікаві знижки на свої машини – цікаві пропозиції діють уже в цю п'ятницю. Які авто купити в США можна за вигідними цінами?

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Концерн Fiat Chrysler Automobiles надає знижки до 5% на моделі Chrysler Pacifica, Dodge Durango і Grand Caravan, Jeep Renegade, Cherokee і Grand Cherokee, а також пікапи Ram.

Автомобілі Ford до чорної п'ятниці можна купити з вигодою ford.com

Конкретні зниження цін стосуються окремих специфікацій. Так, автомобілі можна придбати з вигодою до 10 000 доларів!

Деякі моделі Ford американські покупці зможуть придбати з вигодою до 20%, а Mazda пропонує знижку 1000 доларів для CX-9 і Mazda 6.

Nissan Rogue – вигідна покупка в США nissan-global.com

Nissan Altima і Rogue (відомий у нас як Nissan X-Trail) можна купити в США на 500 доларів дешевше.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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