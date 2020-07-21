Чому Renault Logan за океаном називають Nissan Aprio

Dacia/Renault Logan – неймовірно популярний автомобіль в Україні. Але мало хто знає, що в деяких інших країнах він фігурує під іншими назвами. Причому стосується це не тільки імені самої моделі, а й навіть бренду, під яким його продають!

Під якими саме назвами ще відомий Logan, розібрався AutoOboz.

Мабуть, найнезвичніше альтернативне ім'я Логана – Nissan Aprio. Саме так відомий бюджетний седан називають у Мексиці. Причина перейменування криється в тому, що Renault Group вирішила скористатися популярністю японського бренду в цій країні і вивести його під маркою свого найближчого товариша за концерном – Nissan.

Власне, Dacia Logan, але під маркою Nissan Aprio eurospeed.co.za

Втім, Nissan Aprio вже став історією – його не випускають з 2010 року (на зміну прийшов більш сучасний Nissan Versa). Таким чином, Логан вже другого покоління не був перетворений на Ніссан – діло обмежилося лише першою генерацією моделі, яку, до речі, в Україні пам'ятають не як Renault Logan, а Dacia Logan.

Оригінальний Dacia Logan - з рідним логотипом і шильдом autobild.de

Серед інших "дивних" назв Логана – Renault Tondar (в Ірані) і Mahindra Verito (в Індії). А ще популярний седан колись хотіли випускати в США під ім'ям EMC E36. Одна з місцевих фірм хотіла робити з нього малосерійний електричний фургон, аале нічого не вишло з цієї ідеї.

А ось таку Dacia Logan продавали в Україні. У неї дещо відрізняється логотип (від європейської версії) renault-portal.ru

Зараз же, крім України, Logan під брендом Renault продається у Південній Африці, Аргентині, Росії, в декількох країнах Латинської Америки (Колумбії, Бразилії, Чилі, Перу і Венесуелі), а також в Еквадорі та Ізраїлі. В Європі ж автомобіль як і раніше носить логотип Dacia.

Як раніше писав OBOZREVATEL, блогер спробував з'ясувати, чому старі Renault Logan в Україні продають дорожче нових.