Чому в Україні вживані Renault Logan продають дорожче за нові

Віталій Сазонов Новини 18:10, 16.07.2020

Популярний блогер ArchiLow вирішив з'ясувати одну з найдивніших загадок вторинного авторинку. А саме, дізнатися, чому ж в нашій країні вживані Renault Logan нерідко продають за ціною нового авто, а інколи й дорожче.

Така проблема дійсно існує: якщо зайти на популярні сайти з продажу вживаних авто, то можна виявити, що однорічні Логани із середнім пробігом у 30-40 тис. км продають за 10 – 13 тис. доларів. І це при тому, що у офіційних дилерів за ті самі гроші можна взяти такий самий новий автомобіль. Та ще й в аналогічній комплектації!

Renault Logan.
Фото: Renault

Щоб розібратися в цій проблемі, ArchiLow вирішив зв'язатися в власниками таких авто. І ось яка вийшла картина:

  • часто аргументи власників з приводу високої ціни зводяться до того, що на машину ставилися різні аксесуари. Наприклад, додаткові хромовані вставки або ж чохли на сидіння. І все ж це не пояснює такі завищені цінники. До того ж, нерідко розповіді про допооснащення наводили на думку, що це вигадка;

  • у вартість вживаного авто закладають також додаткові витрати при покупці нового авто. Наприклад, той самий пенсійний збір та витрати на переоформлення.

  • деякі власники просто не могли аргументувати ціну, яку просили за авто.

Звичайно, можна знайти і екземпляри дешевше, проте все одно різниця при цьому невелика – на вживаному варіанті можуть скинути максимум 1000-2000 доларів. Але не виключено, що в такому випадку буде збільшений пробіг (в деяких випадках навіть понад 100 000 км) або ж автомобіль буде мати питання щодо стану кузова або ходової.

У кінцевому підсумку ArchiLow приходить до висновку, що ціни на вживані Renault Logan встановлюють "рандомно" і орієнтуючись на загальний стан справ на вторинному ринку. А на ньому, як відомо, ціни завищені. Причому останнім часом на тлі карантину (який, у свою чергу, спричинив за собою відкладений попит) вони злетіли до небес.

Увага! У відео міститься ненормативна лексика!

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні опублікували ціни на нову Skoda Octavia A8.

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