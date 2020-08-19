Стала відома ймовірна причина подорожчання вживаних авто зі США

З початком карантину в Україні відчутно подорожчали вживані авто, особливо це стосується машин, які приганяють з США.

Тепер, схоже з'явився відповідь, чому ж автомобілі на американських аукціонах значно додали в ціні. Вочевидь, що пов'язано це з підвищеному попитом на вживані машини у самій Америці і, як наслідок, їх подорожчанням на рідному ринку.

Як пише Carscoops з посиланням на Edmunds, ціни на вживані авто в Америці дійсно різко зросли останнім часом. Зокрема, за останній місяць вартість угод по trade-in зросла майже на 2000 доларів. Так, якщо ще в червні середня вартість обміну становила 12 083 долара, то в липні вона досягла вже 14 066 доларів.

Машини відчутно додали в ціні в самих США. Фото: Carscoops

Експерти підкреслюють, що одним з ключових факторів збільшення цін є зростання попиту на старі автомобілі: в липні на їх продаж йшло в середньому 38,3 дня, хоча місяцем раніше показник складав 44,1 день. Крім того, на ситуацію на вторинному ринку вплинули обмежені запаси нових авто: з початком пандемії коронавірусу виробники практично перестали відвантажувати машини дилерам.

За словами Джесіки Колдуелл, виконавчої директорки Edmunds з питань аналітики, "ринок уживаних автомобілів зараз відчуває різке відновлення", оскільки "на початку пандемії старі авто залишалися майже незатребуваними, а тепер вони практично" відлітають" зі стоянок доларів". Колдуелл додала що, "дилери готові платити більше для поповнення своїх запасів, щоб задовольнити сплеск попиту на старі автомобілі, що є відмінною новиною для власників машин, оскільки, в такому випадку, вони можуть розраховувати на більш високу вартість при продажу свого авто".

Очікується, що така ситуація триватиме ще якийсь час, але незабаром вона піде на спад.

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