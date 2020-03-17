Чому саме сьогодні варто згадати про ЗАЗ Славута

ЗАЗ 1103 Славута – справжня легенда українського автопрому. Сьогодні саме той день, коли про цей автомобіль варто згадати. Кожному українцеві, що полюбляє автомобілі.

Річ у тім, що сьогодні у цієї машини День Народження – 17 березня з конвеєра Запорізького автозаводу зійшов перший екземпляр ЗАЗ-1103. А вже 15 квітня автомобіль надійшов у широкий продаж. Сталося це у 1999 році.

ЗАЗ Славута ставилася до автомобілів B-класу. Її розміри становили 3980 х 1578 х 1425 мм wikipedia.org

В ту пору в Україні був не найкращий економічний стан, і Славута була однією з небагатьох "залізних коней", завдяки якій народ міг собі дозволити купити нове авто за невеликі гроші. Для розуміння, тоді купити Славуту з салону можна було за 3000 доларів, тоді як Ланос коштував 7000 доларів.

У різні роки виробництва Славута оснащувалася карбюраторними і інжекторними двигунами МЕМЗ об'ємом 1.1, 1.2 і 1.3 л autozaz.kiev.ua

Ходять легенди, що коли автомобіль виїжджав з салону, він не завжди доїжджав до гаража свого першого покупця. Надійність Славути викликала багато нарікань, зате вона була проста в ремонті, а запчастини коштували недорого.

versia.info

Про дизайн і комфорт ЗАЗу теж не доводилося говорити, але й тут є що протиставити – порівняно великий салон і величезний багажник, доступ до якого забезпечувався завдяки кузову ліфтбек (кришка багажника піднімалася разом зі склом).

Салон Славути був "дубовим". Але за такі-то гроші! uateka.com

Так чи інакше, але машина дійсно здобула популярність у народу. Навіть зараз її активно купують на вторинному ринку, хоча стан багатьох екземплярів залишає бажати кращого.

Випуск Славути припинився у 2011 році, до того моменту ЗАЗ випустив більше 140 000 од. авто, з них 130 000 були реалізовані українським покупцям офіційним дистриб'ютором АвтоЗАЗ-сервіс.

autoconsulting.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що свого часу ЗАЗ Славута хотіли випускати в Греції. Машини грецької збірки хотіли продавати в Європі.

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