Чому небезпечно вирізати каталізатор в машині, але всі все одно це роблять

Практика видалення каталізатора з вихлопної системи машини широко поширена і зазвичай здійснюється великою кількістю автовласників. Однак багато хто з них не знають, що це досить небезпечна операція – в майбутньому вона може привести до непередбачених проблем з двигуном.

AutoOboz розібрався, чим автомобілісти керуються, коли вирізають каталізатор з машини, до чого може привести ця затія, і що робити, якщо покупець вживаної машини виявив у своїй "залізної конячці" такий "сюрприз".

Навіщо вирізують каталізатор

Каталізатор whichcar.com.au

Деякі власники вважають, що каталітичний нейтралізатор є зайвою деталлю в автомобілі, оскільки він "краде" потужність двигуна, і, відповідно, вважають за краще видаляти його. Інші роблять це з прагматизму – в якийсь момент каталізатор забивається продуктами неправильного згорання і перетворюється на пробку у вихлопній трубі. Відповідно, через це двигун знову-таки не може реалізовувати свою повну потужність.

Щоб видалити каталізатор, власники звертаються до фахівців. Ті, як правило, вирізають сам "девайс", перепрограмовують електронний блок, обманюють датчик вихлопної системи і встановлюють імітацію каталізатора в якості штучного перешкоди для вихлопних газів двигуна.

Чому не варто вирізати каталізатор

Почати варто з того, яка функція цього пристрою. Каталізатор встановлюється для очищення вихлопних газів. І тут є дуже важливий момент: деякі силові агрегати, в основному японських і американських виробників, запрограмовані на оптимальну роботу в умовах опору з боку каталізатора вільного виходу газів з камери згоряння. Якщо ж це опір зникає, двигун може почати споживати більше оливи і викидати його через глушник (яскравий симптом – істотна кількість темного диму з глушника). Але, що ще гірше – при таких умовах прискорюється абразивний знос поршнів і циліндрів. І обманка тут не завжди рятує – для нормально функціонування системі потрібен саме каталізатор (справжній, "живий").

Видалення каталізатора або несправність можуть привести до проблем з мотором matrix.co.za

Втім, забитий або ж зламаний каталізатор обіцяє не меншу проблемами. Через руйнування конструкції вивільняються з неї частинки потрапляють в циліндри двигуна, де потім пошкоджують стінки і кільця поршнів. Це, зрозуміло, також загрожує великими проблемами.

Що робити

Якщо в купленому автомобілі було виявлено, що старий каталізатор видалений, бажано встановити новий. Водночас якщо каталітичний нейтралізатор в автомобілі встановлений, але в один прекрасний момент він вийшов з ладу (про несправності повідомить сам бортовий комп'ютер машини, якщо такий є), необхідно розібрати головку блоку циліндрів, очистити камеру згорання і випускний тракт, і не забути в кінці залити нову оливу. Це допоможе запобігти неприємним наслідкам, які може викликати пошкоджений каталізатор.

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