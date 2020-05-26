Чому не Duster? Брат Шумахера купив собі Lada Niva

Віталій Сазонов Новини 13:26, 26.05.2020 Оновлено: 13:27, 26.05.2020

Відомий німецький автогонщик Ральф Шумахер (брат легендарного Міхаеля Шумахера) придбав для своєї "нової" роботи незвичайний автомобіль. Його вибір припав на позашляховик Lada 4x4.

Ральф покінчив з автоспортивною кар'єрою у 2012 році – за рік до трагедії, яка сталася з його братом, семикратним чемпіоном Формули 1. Після цього він зайнявся ресторанним бізнесом та виноробством. Вина власної лінійки під назвою Schumacher Wines він виробляє у Словенії.

Lada Niva Ральфа Шумахера
instagram.com/ralfschumacher_rsc

Саме для розвезення напоїв Ральф і купив Ниву – позашляховику відведена роль тягача для брендованого причепа. Машина з 1,7-літровим 83-сильним мотором в комплектації Taiga обійшлася Шумахеру у 12 590 євро, плюс він додатково витратився на лебідку, експедиційний багажник, підніжки, нову головну оптику, тонування і, власне, сам причіп.

Lada Niva Ральфа Шумахера
instagram.com/ralfschumacher_rsc
Lada Niva Ральфа Шумахера
instagram.com/ralfschumacher_rsc

Підписники Ральфа Шумахера в Instagram (саме там він і опублікував фото автомобіля) неоднозначно сприйняли його вибір – одні схвалили, інші ж були відверто здивовані. Для порівняння, за аналогічні гроші він міг купити більш сучасний та місткий Dacia Duster: в Німеччині за цей автомобіль просять від 11 790 євро, тоді як мінімальна ціна Ниви становить 11 990 євро.

Ральф Шумахер
wikipedia.org

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Nissan Qashqai перетворили в новий кросовер Lada.

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