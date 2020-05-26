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26 травня • оновлено в 14:18
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Чому не Duster? Брат Шумахера купив собі Lada Niva

3.1т
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Відомий німецький автогонщик Ральф Шумахер (брат легендарного Міхаеля Шумахера) придбав для своєї "нової" роботи незвичайний автомобіль. Його вибір припав на позашляховик Lada 4x4.

Ральф покінчив з автоспортивною кар'єрою у 2012 році – за рік до трагедії, яка сталася з його братом, семикратним чемпіоном Формули 1. Після цього він зайнявся ресторанним бізнесом та виноробством. Вина власної лінійки під назвою Schumacher Wines він виробляє у Словенії.

Lada Niva Ральфа Шумахера

Lada Niva Ральфа Шумахера

instagram.com/ralfschumacher_rsc

Саме для розвезення напоїв Ральф і купив Ниву – позашляховику відведена роль тягача для брендованого причепа. Машина з 1,7-літровим 83-сильним мотором в комплектації Taiga обійшлася Шумахеру у 12 590 євро, плюс він додатково витратився на лебідку, експедиційний багажник, підніжки, нову головну оптику, тонування і, власне, сам причіп.

Lada Niva Ральфа Шумахера

Lada Niva Ральфа Шумахера

instagram.com/ralfschumacher_rsc

Lada Niva Ральфа Шумахера

Lada Niva Ральфа Шумахера

instagram.com/ralfschumacher_rsc

Підписники Ральфа Шумахера в Instagram (саме там він і опублікував фото автомобіля) неоднозначно сприйняли його вибір – одні схвалили, інші ж були відверто здивовані. Для порівняння, за аналогічні гроші він міг купити більш сучасний та місткий Dacia Duster: в Німеччині за цей автомобіль просять від 11 790 євро, тоді як мінімальна ціна Ниви становить 11 990 євро.

Ральф Шумахер

Ральф Шумахер

wikipedia.org

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Nissan Qashqai перетворили в новий кросовер Lada.

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Автор
Віталій Сазонов
Тема
Новини автосвіту
Теги
Lada позашляховик нові авто
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