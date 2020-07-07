Чому маски та інші предмети не можна вішати на дзеркало заднього виду

З початком пандемії COVID-19 багато автомобілістів могли виробити звичку вішати медичну маску на дзеркало заднього виду автомобіля. Однак експерти поперджають – робити цього категорично не можна. З міркувань безпеки.

Про це німецьким ЗМІ розповів Пітер Рюккер, директор департаменту розслідувань дорожньо-транспортних пригод DEKRA (європейської компанії з перевірки та інспекції транспортних засобів).

Медичній масці, так само, як і іншим предметам, не місце на дзеркалі заднього виду. Фото: dmm.travel

За словами Рюккера, на дзеркало заднього виду взагалі не варто нічого вішати – навіть ароматизатори салону. А медичні маски, які за розмірами набагато більші за ті самі "ялинки", – тим паче. Причина тому – будь-які предмети, що розміщені на склі та мають властивість розгойдуватися, відволікають увагу водія. По-перше, вони обмежують поле зору, особливо при повороті направо, а по-друге, водій звикає до того, що на краю його поля зору щось постійно рухається. Це, зі свого боку, може призвести до того, що автомобіліст може вчасно не помітити перешкоду, наприклад, пішохода або велосипедиста, та спровокувати ДТП.

"Маска служить для захисту людей. Якщо ви недбало зберігайте її на дзеркалі заднього виду, то робите з точністю до навпаки – наражаєте на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Маску варто залишати в одному із спеціальних відсіків для зберігання дрібних речей, які є в більшості автомобілів. У будь-якому випадку, дзеркало заднього виду не підходить як гачок для одягу", – підсумував Рюккер.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в одному з невеликих міст знайшли перехрестя, на якому встановлено аж 42 світлофори.