Чому їздити в автомобілі з відкритими вікнами небезпечно

Дослідники з Університету Суррея (Велика Британія) розповіли про головну небезпеку їзди в автомобілі з відкритими вікнами і поділилися рекомендаціями, як уникнути шкоди для здоров'я.

Так, вчені з'ясували, що повітря в автомобілі забруднюється набагато сильніше при їзді з відкритими вікнами. Особливо це стосується країн з брудним повітрям, де на дорогах превалюють старі автомобілі.

Автори дослідження взяли проби повітря у великих містах Бангладешу, Індії, Китаю, Колумбії, Бразилії, Єгипту, Іраку, Ефіопії, Малаві і Танзанії. У цих країнах спостерігається висока концентрація шкідливих речовин в повітрі, а на дорогах багато старих транспортних засобів, які не відповідають сучасним екологічним вимогам.

Таким чином, при опущених вікнах повітря всередині машини забруднюється на 90%. При цьому зростає ризик астми, бронхіту, емфіземи, серцево-судинних захворювань і раку.

Вчені радять вибирати більш сучасні автомобілі, які менше забруднюють повітря, а також намагатися їздити в найменш завантажені години, щоб уникати скупчень транспортних засобів на дорогах.

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