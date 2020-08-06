Чому антифриз здатний підпалити автомобіль і як захиститися

Стас Сіділєв Новини 16:50, 6.08.2020

Автомобіль є об'єктом підвищеної небезпеки. При цьому його займання може викликати навіть несподіваний компонент – антифриз (або охолоджуюча рідина).

Як повідомляє Твоя Машина, величезна кількість компаній-виробників охолоджуючої рідини представлено не лише вибором цінового сегменту, а й продуктами дуже різної якості. Деякі з них можуть виявитися небезпечними.

Антифриз, як правило, складається з води і етиленгліколю. Проте недобросовісні виробники часто економлять і використовують більш дешеві гліцерин і метанол, які володіють схожими властивостями, але є токсичними і пожежонебезпечними речовинами.

Охолоджуюча рідина з метанолом у складі закипає при +64 градусах. У той же час температура закипання антифризу на етиленгліколі дорівнює +108 градусів. Крім того, якісна охолоджуюча рідина при температурі закипання вище 95 градусів не горить.

Якісний антифриз не горить і закипає лише за високих температур.
Фото: mashyna.com.ua

При використанні дешевих антифризів, швидко розігріті рідини разом з парами в разі потрапляння з розширювального бачка на розпечені агрегати можуть призвести до займання транспортного засобу.

Тому необхідно звертати увагу на маркування G12 / G12+ на упаковці, яке говорить не тільки про безпечну продукцію з високою температурою закипання, а й про наявність у складі компонентів, що запобігають корозії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найбільш популярні вживані автомобілі для українських покупців.

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