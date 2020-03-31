Чоловік залишився без авто та прав через ролик у Фейсбуці

Власник спорткара BMW піддав свою машину тюнінгу, після чого влаштував вуличну гонку й опублікував відео зі своїми "покатушками" у соцмережі. Це обернулося для нього неприємними наслідками.

Інцидент стався у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, Німеччина, ще у лютому. На просторах Facebook поліція виявила відео, в якому було показано, як гібридне купе BMW i8 мчить дорогою зі швидкістю приблизно 200 км/год, при тому що на відповідній ділянці було встановлено обмеження у 100 км/год.

Тюнінгований BMW стрітрейсера carscoops.com

Правоохоронці ініціювали розслідування і наразі вже встановили особу лихача. Під час перевірки з'ясувалося, що він порушив не одне ПДР – у конструкцію автомобіля стрітрейсера були внесені заборонені зміни.

Тюнінгований BMW стрітрейсера carscoops.com

У підсумку, поліцейські конфіскували сам спорткар (який, до речі, коштує близько 350 000 євро) і позбавили 40-річного автомобіліста прав на невизначений термін.

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