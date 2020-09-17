Число сім допоможе Kia з випуском електромобілів

Південнокорейський автовиробник Kia має намір до 2027 року представити сім нових електричних моделей.

Як повідомила прес-служба марки, це будуть моделі для декількох різних сегментів. Перша модель, відома поки під позначенням CV, з'явиться в наступному році. Загалом компанія випустить 7 нових електромобілів за найближчі 7 років.

Kia готує 7 нових електромобілів на найближчі 7 років. Фото: KIa

Компанія не уточнила, про яких сегментах йдеться, але заявила, що "буде реагувати на запити ринку, пропонуючи різні типи продуктів для міських умов, тривалих поїздок і спортивного водіння". Судячи з опублікованого тизера, яким був проілюстрований реліз, схоже, що марка зосередиться на випуску кросоверів і позашляховиків. Більшість з них буде засновано на новій платформі E-GMP, яка забезпечить "найпросторіший салон в своєму класі для кожної моделі".

Kia готує 7 нових електромобілів на найближчі 7 років. Фото: KIa

Розширення асортименту електрокарів є частиною стратегії Kia під назвою Plan S, яка передбачає появу 11 електричних моделей в найближчі п'ять років, включаючи "розеткові" версії існуючих машин.

Kia також розглядає можливість розвитку електромобільного каршерінга, крім того, вона має намір інвестувати в зарядну інфраструктуру в Європі, зокрема, встановити 2400 заядок.

З 2011 року Kia продала більше 100 000 електромобілів, до 2025 року частка електромобілів повинна скласти 20% від всіх її продажів, а до 2029 – 25%.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що електромобіль BMW з запасом ходу 600 км з'явиться вже в наступному році.