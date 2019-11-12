Чим Skoda Octavia 2020 відрізняється від попередниці

Нова Skoda Octavia 2020 модельного року дебютувала зі свіжим дизайном і стильним сучасним салоном. Четверте покоління моделі нагадує Superb і зовсім не схоже на попереднє.
Як з'ясував OBOZREVATEL, нова "Шкода Октавія" базується на модифікованій модульній платформі MQB. Її ж у своїй основі використовує новий Volkswagen Golf 8 покоління. Але на Octavia третьої генерації новинка зовсім не схожа.
Skoda Octavia нового покоління представлено офіційно
skoda-auto.com
Дизайн Skoda Octavia 2020
Неважко помітити, що знаменита модель кардинально змінилася. Від подвійних передніх фар автомобіля попереднього покоління відмовилися. Водночас вони стали більш вузькими і витягнутими, збільшилася і передня решітка.
Зовні нова Skoda Octavia 2020 чимось нагадує Skoda Superb
skoda-auto.com
Оригінальні передні фари Skoda Octavia виявилися сміливим експериментом
skoda-auto.com
Профіль залишився впізнаваним завдяки характерній лінії бічного скла і спеціальній рамці задніх дверцят. Але всі кузовні панелі отримали більш складний рельєф, що створює дорогий вигляд і натякає на схожість зі старшою "Шкода Суперб".
Skoda Octavia четвертого покоління
skoda-auto.com
Skoda Octavia третього покоління
skoda-auto.com
Вперше в історії Skoda Octavia задні ліхтарі поділено на кілька сегментів – тепер додаткові секції встановлено на кришці багажника. За аналогією з передніми фарами задня світлотехніка витягнулася по горизонталі.
Завдяки новим прийомам в дизайні Skoda Octavia тепер виглядає дуже свіжо
skoda-auto.com
Протягом трьох поколінь "Шкода Октавія" виглядала дуже впізнаваною
skoda-auto.com
Довжина Шкода Октавія 2020 зросла до 4,68 м, ширина – до 1,82 м. Для порівняння, довжина колишньої моделі становить 4,65 м, ширина – 1,81 м. Колісна база (2,68 м) залишилася без змін.
Салон Skoda Octavia 2020
Передня панель повністю змінила свою архітектуру і оформлення. На відміну від колишньої моделі, дефлектори кліматичної системи опустилися під центральний монітор інформаційно-розважальної системи. Останній отримав діагональ 8,25 дюймів вже в базовій модифікації. У топовій – 10 дюймів.
Інтер'єр Skoda Octavia 2020 виглядає дорого і технологічно
skoda-auto.com
Крім того, фізичних перемикачів стало набагато менше. Це дозволило добитися стильного "чистого" дизайну, що не переобтяжений зайвими деталями. Варто звернути увагу на оригінальне двоспіцеве кермо – унікальний елемент для модельного ряду Skoda.
Салон Skoda Octavia третього покоління виконано в класичному компонуванні
skoda-auto.com
Двигуни Skoda Octavia 2020
На вибір будуть доступні бензинові 1.0 (110 к.с.), 1.5 (150 к.с.), 2.0 (190 к.с.) і дизельний 2.0 в трьох варіантах форсування потужністю 115, 150, 200 к.с. Крім того, запропонують газовий 1.5 потужністю 130 к.с. і гібрид Skoda Octavia на 204 к.с. Такий автомобіль здатний подолати до 55 км виключно на електротязі.
Універсал Skoda Octavia 2020 виглядає практично і елегантно
skoda-auto.com
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Зовнішність Skoda Octavia 2020 модельного року вдалося розсекретити до офіційної прем'єри.
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