Чи зміняться ціни на авто в Україні: з'явився невтішний прогноз

Ціни на нові авто наступного року можуть істотно зрости.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Олег Назаренко. На думку керівника Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД), якщо до кінця року в Україні не ухвалять закон про відтермінування Євро-6, то за нові машини доведеться заплатити значно більше, ніж сьогодні.

За словами Назаренко, "в разі введення екологічних норм Євро-6 з 1 січня 2020 року, в Україні багато нових авто подорожчають на 15-18%. Податковий, а також транспортний Комітети ВР рекомендували Парламенту перенести введення Євро-6 на 2025 рік".

"Тепер розгляд перенесення Євро-6 можливий тільки в грудні. А тим часом автозаводи вже виробляють авто на майбутні періоди і змушені в умовах чинного законодавства робити для України авто Євро-6", – пише Назаренко.

Для більшості імпортерів подорожчання пропонованої модельної гами може дуже негативно позначитися на обсягах продажів, тим паче, що ринок все більше наповнюють б/у машини з США та інших країн.

Як раніше писав OBOZREVATEL, для "євробляхерів" продовжили пільговий період розмитнення.

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