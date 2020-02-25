Chevrolet вивела на ринок електричний кросовер за $ 22 700

Концерн GM вивів на ринок новий електромобіль – Chevrolet Menlo. Щоправда, поки мова йде лише про продаж у Китаї.

Як з'ясував OBOZREVATEL, Chevrolet Menlo дебютував ще в листопаді минулого року на автосалоні в Гуанчжоу. І ось, через майже 4 місяці, новинка надходить до дилерів. Для Chevrolet це особлива подія, оскільки Menlo є першим електромобілем бренду в Піднебесній в принципі.

Chevrolet Menlo media.gm.com

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Ціна у електрокара досить приваблива: в залежності від версії він коштує від 22 740 до 25 585 доларів. І це при тому, що мова йде не про якийсь малогабаритний гетчбек, а повноцінний кросовер (хоча сам виробник описує його як крос-купе).

Chevrolet Menlo media.gm.com

Chevrolet Menlo оснащується електромотром потужністю 148 к.с. (350 Нм), який живиться від батареї об'ємом 52, 5 кВтг. Енергоспоживання машини становить всього 13,1 кВтг, а запас ходу – 410 км за циклом NEDC (тобто в реальності – близько 300 км). Також є швидка DC-зарядка, яка поповнює АКБ до 80% за 40 хв.

Chevrolet Menlo media.gm.com

Chevrolet Menlo media.gm.com

Зовні Chevrolet Menlo примітний світлодіодними фарами і ліхтарями, спортивними бамперами і "заглушкою" замість фальшрадиаторної решітки. Усередині електрокара – 8-дюймова TFT ЖК-приладова панель і 10,1-дюймовий екран мультимедіа. Інформаційно-розважальний комплекс підтримує функцію голосового управління; опційно для автомобіля доступний панорамний дах.

Chevrolet Menlo media.gm.com

Chevrolet Menlo media.gm.com

Chevrolet Menlo media.gm.com

Chevrolet Menlo media.gm.com

Chevrolet Menlo media.gm.com

Електронні асистенти представлені такими функціями, як попередження про зіткнення спереду, попередження про виїзд зі смуги руху, автоматична допомоги при парковці, контроль сліпих зон і індикатор відстані прямування.

Chevrolet Menlo media.gm.com

Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 році Chevrolet зняла з виробництва декілька своїх моделей. Деякі з них – справжні легенди свого часу.

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