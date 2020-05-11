Chevrolet вирішив перемогти Skoda Octavia за допомогою гібрида

Новий гібридний седан Chevrolet Monza оцінили в $15 400. Дуже приваблива ціна за автомобіль, який може похвалитися сучасними технологіями та низькою витратою палива.

У минулому столітті автомобіль з такою назвою вже існував, але тепер це не має значення. Сучасний Chevrolet Monza з'явився в 2019 році як новий наступник колись популярної Chevrolet Lacetti – з цим завданням не впорався Chevrolet Cruze. Нова спроба, здається, вдалася.

Новий Chevrolet Monza chevrolet.com

Поки нова Monza доступна на обмеженій кількості ринків. Але, наприклад, в Китаї машина вже стала найбільш продаваною моделлю бренду, тому автомобіль можна привітати з успішним виходом на ринок.

Новий Chevrolet Monza chevrolet.com

Тепер у продаж вирушає гібридна Monza. При цьому бюджетний седан оснащений модною системою mild-hybrid. У цьому випадку разом з двигуном внутрішнього згоряння працюють електромотор і невелика батарея, об'єднані в 48-вольтову електромережу.

Новий Chevrolet Monza chevrolet.com

У такій системі автомобіль не може їздити виключно на електриці, як традиційні гібриди або плагіни, що підзаряджаються, проте електромотор працює в парі з ДВЗ. При цьому бензиновий агрегат працює при менших навантаженнях, що дозволяє знизити витрату палива. У разі Chevrolet Monza з двигуном об'ємом 1 л (123 к.с.) показник становить 4,7 л/100 км. Але м'який гібрид можна замовити і з 161-сильним мотором об'ємом 1,3 л.

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Головний суперник Monza на китайському ринку – Skoda Octavia, яка в новому поколінні також отримала гібридну модифікацію. Але цей плагін-гібрид здатний подолати до 55 км виключно за допомогою електромотора. Правда, бюджетний Шевроле виявиться набагато дешевшим – від 15,4 тис. доларів.

Skoda Octavia тепер теж буває гібридною skoda-auto.com

Monza є духовним спадкоємцем Chevrolet Lacetti chevrolet.com

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