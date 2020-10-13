Chevrolet випустив кросовер за ціною Renault Logan

Компанія Chevrolet представила новий бюджетний кросовер під назвою Groove. Новинка являє собою глобальну версію китайського SUV Baojun 510, який в Піднебесній коштує на рівні седана Renault Logan – від 8 200 доларів.

Новий Chevrolet Groove лише незначно відрізняється від свого китайського донора, оскільки Baojun раніше був розроблений корпорацією SAIC у співпраці з General Motors (материнською компанією "Шевроле"). Як пише Quatro Rodas, у глобальній моделі лише інша радіаторна решітка і нова оптика, а також свої логотипи і шильдики.

Габарити Chevrolet Groove становлять 4220 х 1740 х 1615 мм, розмір колісної бази – 2 550 мм. Тобто, він відноситься до класу субкомпактних кросоверів.

Продаватися новий кросовер буде тільки з атмосферним двигуном 1,5 потужністю 105 к.с. А ось трансмісій передбачено дві на вибір – 5МКП і "варіатор". Привід – виключно передній.

Вибрані моделі для Chevrolet Groove будуть доступні світлодіодні фари, панорамний дах, бічні подушки безпеки, мультимедіа з 8-дюймовим екраном, клімат-контроль, а також камера заднього виду.

Продажі моделі почнуться в цьому році з Південної Америки, пізніше вона добереться до інших ринків.

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