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14 січня • оновлено в 15:04
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Chevrolet Suburban став зіркою Голлівуду

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На знаменитій "Алеї слави" в Лос-Анджелесі з'явилася нова зірка, що увіковічує пам'ять про позашляховик Chevrolet Suburban.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Позашляховик Chevrolet Suburban став першим автомобілем, удостоєним такої престижної нагороди. За 67-річну кар'єру ця модель взяла участь у зйомках більш ніж 1750 фільмів і в більш ніж 700 телесеріалах.

Зірка Chevrolet Suburban стане однією з окрас знаменитої "Алеї слави" на Голлівудському бульварі

Зірка Chevrolet Suburban стане однією з окрас знаменитої "Алеї слави" на Голлівудському бульварі

media.gm.com

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Закладка пам'ятної зірки відбулася 12 січня на Голлівудському бульварі в Лос-Анджелесі за участю представників компанії General Motors і керівництва Голлівудської торговельної палати, яка є організатором проекту "Алеї зірок".

Chevrolet Suburban став зіркою Голлівуду

Chevrolet Suburban став зіркою Голлівуду

media.gm.com

Chevy Suburban вперше з'явився на кіноекрані в 1952, а з 1956 року почалася його кар'єра в телевізійних серіалах. За підрахунками організаторів, з 1960 року позашляховик щорічно приймав участь як мінімум в одному фільмі або серіалі, створеному в Голлівуді. Цікаво, що ця модель з'являлася на екранах більш ніж трьох десятків фільмів, номінованих на різні титули американської кіноакадемії.

Chevrolet Suburban став зіркою Голлівуду

Chevrolet Suburban став зіркою Голлівуду

media.gm.com

Значна фільмографія стала ще більш вражаючою з появою спорідненої моделі Chevy Tahoe. Спільно, Tahoe і Suburban взяли участь більш ніж 2500 фільмів і телешоу. З моменту свого дебюту в 1995 році, Tahoe щорічно з'являвся як мінімум в одному американському фільмі або телешоу.

Спільно, Tahoe і Suburban взяли участь більш ніж 2500 фільмів і телешоу

Спільно, Tahoe і Suburban взяли участь більш ніж 2500 фільмів і телешоу

media.gm.com

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США Лос Анджелес
Теги
Chevrolet General Motors Голливуд кіно новини авто
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