На знаменитій "Алеї слави" в Лос-Анджелесі з'явилася нова зірка, що увіковічує пам'ять про позашляховик Chevrolet Suburban.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Позашляховик Chevrolet Suburban став першим автомобілем, удостоєним такої престижної нагороди. За 67-річну кар'єру ця модель взяла участь у зйомках більш ніж 1750 фільмів і в більш ніж 700 телесеріалах.

Зірка Chevrolet Suburban стане однією з окрас знаменитої "Алеї слави" на Голлівудському бульварі media.gm.com

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Закладка пам'ятної зірки відбулася 12 січня на Голлівудському бульварі в Лос-Анджелесі за участю представників компанії General Motors і керівництва Голлівудської торговельної палати, яка є організатором проекту "Алеї зірок".

Chevrolet Suburban став зіркою Голлівуду media.gm.com

Chevy Suburban вперше з'явився на кіноекрані в 1952, а з 1956 року почалася його кар'єра в телевізійних серіалах. За підрахунками організаторів, з 1960 року позашляховик щорічно приймав участь як мінімум в одному фільмі або серіалі, створеному в Голлівуді. Цікаво, що ця модель з'являлася на екранах більш ніж трьох десятків фільмів, номінованих на різні титули американської кіноакадемії.

Chevrolet Suburban став зіркою Голлівуду media.gm.com

Значна фільмографія стала ще більш вражаючою з появою спорідненої моделі Chevy Tahoe. Спільно, Tahoe і Suburban взяли участь більш ніж 2500 фільмів і телешоу. З моменту свого дебюту в 1995 році, Tahoe щорічно з'являвся як мінімум в одному американському фільмі або телешоу.

Спільно, Tahoe і Suburban взяли участь більш ніж 2500 фільмів і телешоу media.gm.com

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